مؤلف مملكة إبليس: أميل للنهايات المفتوحة في أعمالي لهذا السبب

قال محمد أمين راضي مؤلف مملكة إبليس ، إ نه يميل دائمًا إلى النهايات المفتوحة لأعماله.





وأوضح في تصريحات لـ"صدى البلد"ـ أ نه يريد ان يترك تساؤلًا لدى المشاهدين لمشاركة أفكارهم، فالنهاية المفتوحة في الأعمال الجيدة جزء من وجهة نظر المؤلف التي يريد طرحها.





ولفت إلى أنه اختار تلك النهايات على الرغم من سهولة النهايات المُغلقة، ليترك نقطة تساؤل في عقل المشاهد.





مسلسل مملكة إبليس يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية.





المسلسل من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.