ضربتها السيول.. قرية سنور ببني سويف أبرز الخاسرين في عاصفة التنين .. إجلاء 315 أسرة من المنازل.. والمحافظ يزف بشرى سارة

واصلت أجهزة محافظة بني سويف المعنية جهودها في احتواء تداعيات تدفق سيل شديد بمخر سنور، حيث أدى التدفق الشديد للمياه (التي لم تشهدها المنطقة منذ عقود) إلى تغيير مسار المياه عن المخر، وخروجها إلى جانبي المخر ، مما أدى إلى تضرر مساحات من الزراعات القريبة من المخر ، وغلق الطريق الصحراوي القديم ( كإجراء احترازي) ، ولم تكن هناك أية خسائر في الماشية لدى الأهالي .





وتابع محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم،الموقف ميدانيًا،والذي بدأ بزيارته للمخر"أمس"،واستكمل متابعته للموقف بزيارته للمنطقة منذ باكر اليوم، حيث طمأن الأهالي بأن الموقف لايستدعي القلق،وأن مستوى منسوب المياه المتدفقة بدأ في الانخفاض،وأنه يتواصل بشكل دائم مع الدكتور محمدعبد العاطى وزير الري لمتابعة الموقف أولًا بأول،مشيرًا إلى أنه يتابع الموقف من خلال غرفة العمليات المنعقدة على مدار الساعة منذ 5 أيام ،لمواجهة تداعيات التقلبات في الطقس التي تشهدها المحافظة في الوقت الحالي ضمن موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها محافظات مصر منذ الخميس الماضي.





وأكد المحافظ بشأن الزراعات التي تضررت ،أنه سيتم حصر تلك المساحات بعد انحسار المياه للتنسيق مع وزارة الزراعة، ولتقييم التلفيات وصرف التعويضات للأهالي عن طريق وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي، مطمئنًا الأهالي بأنه لن يدخر جهدًا مع الجهات والوزارات المعنية لتعويض المتضررين .





وعن تفاصيل الجهود العاجلة المنفذة للتعامل مع الأزمة، حيث قامت مديرية التضامن بحصر عدد الأسر التى تم إخلاؤها من منازلهم بمنطقة سنور القديمة حفاظا على سلامتهم، والذي بلغ عددهم 315 أسرة،والذين فضلوا الانتقال لسنور الجديدة لحين عودتهم إلى منازلهم ،بعد الانتهاء من شفط المياه من بعض المنازل التي تضررت ، حيث قد جهزت التضامن استعدادا لهذه الأزمة 3 أماكن للأيواء العاجل، ولكن الموقف لم يستدعي ذلك.

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وتم توزيع 650 بطانية ونصف طن لحوم،و 20 ألف رغيف خبز"بالمجان" بالإضافة إلى 100 اسطوانة غاز تم صرفهم للأهالي ،و400 شنطة مواد غذائية، كدعم عاجل لهذه الأسر،بالإضافة إلى أنه سيتم تشغيل 2 مخبز بلدي بكامل طاقتهما غدا من الساعة 5 صباحا، مع توفير الحصص الإضافية لتلبية الاحتياجات أولًا بأول، وذلك بالتنسيق بين مديريات التموين والتضامن الاجتماعي وبعض جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي حرصت على المساهمة من خلال مديرية التضامن .





وأفاد وكيل وزارة الصحة بأنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ فور الإبلاغ عن قدوم السيل،تم دعم الوحدة الصحية المتواجدة بالقرية ، حيث تعمل بكامل طاقتها من الأطباء والتمريض .





وواصلت " على مدار الساعة" شركة المياه بالتنسيق مع الوحدة المحلية دعم الأهالي بمياه الشرب من خلال توفير سيارات مياه شرب يتم توزيعها على أهالي القرية لتلبية احتياجاتهم ، بجانب الدفع بسيارات لسحب المياه من المنازل التي تضررت ، لسرعة عودة الأهالي بتلك المنازل .