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محافظات

أول صور من داخل الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بالأقصر

السبت 14/مارس/2020 - 09:17 م
أول صور من داخل الحجر
أول صور من داخل الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بالأقصر
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شمس يونس
حصلت صدى البلد على الصور الأولى من داخل مستشفى إسنا التخصصي والذي تم تحويله لمستشفى حجر صحي مصابي فيروس كورونا المستجد. 

ويظهر فى الصور قسم العناية الخاصة بالمصابين واستعدادات الأطباء وطقم التمريض وذلك عقب وصول حالتين مصابتين اليوم .

والمستشفى تم إنشاؤه وفقًا للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات.

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ويتكون من مبنى أرضى و6 أدوار متكررة، وتشمل 155 سرير إقامة، وتحتوى على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة.

ويضم و27 سرير رعاية مركزة، و10 حضانات للأطفال، ويشمل كافة التخصصات الطبية. وأحدث الاجهزة الطبية "سونار ، ورسم قلب ، وأشعة مقطعية وغيرها".



أول صور من داخل الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بالأقصر
أول صور من داخل الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بالأقصر
أول صور من داخل الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بالأقصر
أول صور من داخل الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بالأقصر
أول صور من داخل الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بالأقصر
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