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محافظات

محافظ الفيوم: تعليق فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لهذا السبب

السبت 14/مارس/2020 - 07:34 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تعليق فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، والذي كان من المقرر إقامته غدًا الأحد 15 مارس.

وأشار المحافظ إلى أن كافة أجهزة المحافظة في استنفار كامل لرفع الآثار السلبية الناجمة عن موجة الطقس السيئ، وذلك لسرعة استعادة الحياة الطبيعية، وعمل كافة المرافق والجهات الخدمية بصورة كاملة.

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وكانت محافظة الفيوم قد أعدت برنامج احتفالات المحافظة بعيدها القومى الذى يواكب 15 مارس  من كل عام، بعدد من المشروعات القومية التى كان سيقوم بافتتاح محافظ الفيوم وعددا من الوزراء .

وأعلن محافظ الفيوم  بأنه من غير المعقول أن الطقس السيئ الذى شهدته الفيوم ونتج عنه أضرار جسيمة فى العديد من القرى، نتيجة الفيضانات والأمطار ، والمحافظة تقيم احتفالات بعيدها القومى.
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