أهالى عزبة منصور بالداقهلية: أغيثونا من الغرق في مياه الصرف

أرسل القارئ خيرى محمد المقيم في عزبة منصور بالدقهلية، شكواه من انتشار مياه الصرف بالشوارع لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد.





وقال خيرى إن قرية عزبة منصور التابعة لمركز تمى الامديد بالداقهلية، تعانى من تراكم المياه الناتج عن عطل بشبكة الصرف، إضافة إلى مياه الأمطار ما يعطل حركة السير بالشوارع ويحدث ضررا بالمحلات والكهرباء، وطالب المسئولين بضرورة التدخل السريع لحل المشكلة.





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