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بين الناس

أهالى عزبة منصور بالداقهلية: أغيثونا من الغرق في مياه الصرف

السبت 14/مارس/2020 - 07:41 م
صدى البلد
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كريم ناصر
أرسل القارئ خيرى  محمد المقيم في عزبة منصور بالدقهلية، شكواه من انتشار مياه الصرف بالشوارع لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد.

وقال خيرى إن قرية عزبة منصور التابعة لمركز تمى الامديد بالداقهلية، تعانى من تراكم المياه الناتج عن عطل بشبكة الصرف، إضافة إلى مياه الأمطار ما يعطل حركة السير بالشوارع ويحدث ضررا بالمحلات والكهرباء، وطالب المسئولين بضرورة التدخل السريع لحل المشكلة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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