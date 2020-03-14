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رئيس الوزراء: نصف مليار متر مكعب حجم الأمطار التي شهدتها البلاد

السبت 14/مارس/2020 - 07:30 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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حمزة شعيب
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  إن هناك غرفة عمليات فى إجتماع مستمر لمتابعة أضرار السيول التي شهدتها البلاد.

وأكد «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بمشاركة عدد من الوزراء، :"تواصلنا مع الأرصاد وأبلغونى ان جحم الأمطار التى شهدتها البلاد بلغت نصف مليار متر مكعب".

وتابع مدبولي:"تم إخراج أهالى القري المتضررة من السيول إلى أماكن آمنة، مشيرا إلى أن موجة السيول هذه لم تشهده مصر منذ عشرات السنين.

و فى سياق آخر شدد « مصطفى مدبولي» على أن الحكومة لديها خطة لمواجهة فيروس كورونا مبنية على أسس علمية، لافتا إلى أن اجتماعات يومية مع الوزارات المعنية لمتابعة الإجراءات لمنع تفشي الوباء.

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