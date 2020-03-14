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الديهي: مصر انتصرت على "التنين" وروضته

السبت 14/مارس/2020 - 07:41 م
الديهي
الديهي
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الشعب المصري أفصح عن مكنونه ومعدنه الأصيل في أزمة سوء الأحوال الجوية.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أنه لأول مرة نجد الحكومة المصرية على قلب رجل واحد لإدارة أزمة بشكل حقيقي وحلها، وهي أزمة الطقس السيئ خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وتابع، أن مصارحة الناس وتوضيح الصورة للمواطنين أول نجاح للدولة، ورغم أن مصر تعرضت لموجة شديدة من الطقس السيئ، وتعرضت لعاصفة التنين، لكنها انتصرت على التنين وروضته، ونحن نجحنا نجاحا يؤكد أننا قادرون على إدارة الأزمات بشكل علمي.

ووجه الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع مؤسسات وأجهزة الدولة المصرية وجميع الوزراء والوزارات المعنية؛ لما قاموا به خلال أزمة سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن دولة 30 يونيو تسدد فواتير لحكومات فاسدة فاجرة على مدار 30 سنة ماضية، مطالبًا بمحاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الاسكان الاسبق، على ما اقترفته يداه، سواء بالمشاركة المباشرة أو غير المباشرة ولو كان مات يتم محاكمة رفاته؛ لكونه المتسبب في ما حدث بمنطقة التجمع الخامس التي أنشئت في عهده لسوء البنية الأساسية بها.
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