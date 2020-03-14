5 إجراءات عاجلة لصحة أسوان للحد من انتشار كورونا

تستكمل مديرية الشؤون الصحية بأسوان، جهودها المتواصلة لإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتحقيق المواجهة الكاملة لفيروس كورونا.

وفى هذا الصدد تواصل فرق الانتشار السريع أعمالها لفحص وتطهير من الفنادق والبواخر السياحية والبازارات والأماكن الأثرية والأسواق السياحية ، كما يتم أيضًا عقد ندوات توعية المواطنين عن المرض وطرق الوقاية والنظافة .

وبالتوازى مع ذلك تشن أيضًا إدارة مراقبة الأغذية حملات على محلات عصائر القصب لمنع تلك المحلات من استخدام الأكواب الزجاجية ذات الاستخدام المتكرر .

وتقوم مسئولين الأغذية بضبط وإعدام الزجاجات البلاستيكية الغير صحية وزجاجات المياه المعبأة التي يعاد استخدامها في تعبئة و بيع العصير .

كذلك تم التشديد على أن يقتصر بيع العصائر على الأكياس الشفافة والأكواب ذات الاستخدام الواحد ، وذلك للحد من العدوى وانتشار الأمراض .

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