هل تأثر محصول القمح بـ عاصفة التنين .. زراعة الغربية ترد

تفقد المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والمهندس محمد سلام مدير عام الإرشاد الزراعى ،عدد من زراعات القمح والبصل وجميع الزراعات الشتوية، للاطمئنان علي حالة المزروعات الشتوية ،ومدي تأثرها بحالة الطقس التي ضربت البلاد .





وتم المرور على مساحات كبيرة من القمح والبصل بقرية منشأة الاوقاف، وسبرباي مركز طنطا ،ولايوجد اي تأثيرات ضارة علي المحاصيل .





وقام وكيل وزارة الزراعة، بسؤال بعض المزارعين المتواجدين بالحقول ، أشاروا ان المحاصيل بحالة جيدة، وانهم بدأوا بإجراء رش وقائي للبصل بالمبيدات الفطرية حسب التوصيات.





شدد عبدالجواد علي المزارعين بضرورة سحب المياه الزائدة عن طريق الصرف، والتعامل مع الزراعات حسب التوصيات .



