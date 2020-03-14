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محافظات

هل تأثر محصول القمح بـ عاصفة التنين .. زراعة الغربية ترد

السبت 14/مارس/2020 - 08:19 م
المهندس علي عبدالجواد
المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية
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احمد علي
تفقد  المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والمهندس محمد سلام مدير عام الإرشاد الزراعى ،عدد من زراعات القمح والبصل وجميع الزراعات الشتوية، للاطمئنان علي حالة المزروعات الشتوية ،ومدي تأثرها بحالة الطقس التي ضربت البلاد .

وتم المرور على مساحات كبيرة من القمح والبصل بقرية منشأة الاوقاف، وسبرباي مركز طنطا ،ولايوجد اي تأثيرات ضارة علي المحاصيل .

وقام وكيل وزارة الزراعة، بسؤال بعض المزارعين المتواجدين بالحقول ، أشاروا ان المحاصيل بحالة جيدة، وانهم بدأوا بإجراء رش وقائي للبصل بالمبيدات الفطرية حسب التوصيات.  

شدد عبدالجواد علي المزارعين بضرورة سحب المياه الزائدة عن طريق الصرف، والتعامل مع الزراعات حسب التوصيات .

واشار ان القمح بحالة جيدة ،ولم يحدث له إضرار نتيجة لحالة الطقس ولكن تأثرت بعض المساحات القليله جدا بالرقاد الجزئي، مما لايضر بالمحصول وانتاجيته ،ووجه بوقف الري تماما في الاراضي القديمة وهذا كافي للوصول بالنبات الي الامان في مثل هذه الحالات.
هل تأثر محصول القمح بـ عاصفة التنين .. زراعة الغربية ترد
هل تأثر محصول القمح بـ عاصفة التنين .. زراعة الغربية ترد
هل تأثر محصول القمح بـ عاصفة التنين .. زراعة الغربية ترد
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