برلمانى: كارت الفلاح يستهدف إعداد قاعدة بيانات حقيقية عن الخريطة الزراعية

قال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن إطلاق وزير الزراعة منظومة كارت الفلاح في الشرقية والبحيرة؛ خطوة على الطريق الصحيح لإعداد قاعدة بيانات حقيقية عن الخريطة الزراعية فى مصر وفقا للمساحات الموجودة على الطبيعة.
وأشار ملك فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن مناقشات دارت بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بشأن ضرورة ضبط الحيازات وتنقيتها وإستخدام أساليب علمية حديثة فى تحديد المساحات ، على ان تكون هيئة المساحة المصرية شريك فى تنقية المساحات وضبطها من المساحات الوهمية الموجودة فى كثير من الاراضى.
وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: من خلال ذلك تستطيع الدولة- ممثلة فى وزارة الزراعة- أن يكون لديها قاعدة بيانات حقيقية عن الأراضى الزراعية القديمة المحطة بالوادى الجديد وأراضى الإستصلاح الزراع الجديد منذ الثمانينيات.
وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن بدء تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" فى محافظتى الشرقية والبحيرة اعتبارًا من غد، الأحد، وذلك بعد أن تم الانتهاء من ميكنة جميع الجمعيات بهاتين المحافظتين والبالغ عددها 1183 جمعية من خلال تزويدها بأجهزة التابلت ونقاط البيع الـ POS وتدريب العاملين بها على استخدام الأجهزة وصرف الأسمدة للمزارعين والفلاحين باستخدام الكارت من خلال مسئول شركة "إى فاينانس"، ويبلغ عدد الكروت المسلمة للبنك الزراعى المصرى الذى يتولى توزيع الكروت على أصحابها من خلال شبكة فروعه المختلفة فى هاتين المحافظتين 615227 كارتا.
ويأتي ذلك فى إطار اهتمام الدولة بأهمية التحويل الرقمى وميكنة الخدمات التى تقدم للمواطنين، وفى ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على إطلاق منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" فى المحافظتين.