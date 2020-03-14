برلمانى: كارت الفلاح يستهدف إعداد قاعدة بيانات حقيقية عن الخريطة الزراعية

قال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن إطلاق وزير الزراعة منظومة كارت الفلاح في الشرقية والبحيرة؛ خطوة على الطريق الصحيح لإعداد قاعدة بيانات حقيقية عن الخريطة الزراعية فى مصر وفقا للمساحات الموجودة على الطبيعة.





وأشار ملك فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن مناقشات دارت بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بشأن ضرورة ضبط الحيازات وتنقيتها وإستخدام أساليب علمية حديثة فى تحديد المساحات ، على ان تكون هيئة المساحة المصرية شريك فى تنقية المساحات وضبطها من المساحات الوهمية الموجودة فى كثير من الاراضى.





وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: من خلال ذلك تستطيع الدولة- ممثلة فى وزارة الزراعة- أن يكون لديها قاعدة بيانات حقيقية عن الأراضى الزراعية القديمة المحطة بالوادى الجديد وأراضى الإستصلاح الزراع الجديد منذ الثمانينيات.



