رئيس الوزراء: وجهت وزير الداخلية بغلق أي مراكز تمارس أنشطة خلال تعليق الدراسة.. لن نتوانى في اتخاذ أي إجراءات احترازية لمواجهة كورونا

وزير التعليم:

امتحانات الثانوية العامة والإعدادية في موعدها

7 حالات إصابة في المدارس من بينهم حالة بمدرسة سيتي الزمالك





عبد الغفّار :

قد يتم مد الدراسة في الجامعات لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد تعليقها









قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه مع تزايد الحالات المصابة بكورونا كان لابد ان نتخد المرحلة الثانية من الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة الفيروس ، مشيرا الى انه كان اولها الغاء اية فعاليات تجمعات.





واضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بحضور وزراء الصحة والتعليم والتعليم العالي والإعلام انه تم اكتشاف عدد من طلاب المدارس المشتبه بهم فكان لابد من مواجهة الامر قبل أن يتم انتشاره، حيث ان ٢٥٪؜ من الشعب المصري في مرحلة التعليم لذلك تم اتخاذ قرار تعليق الدراسة لمدة اسبوعين لمنع التجمعات والاختلاط في المدارس





وأوضح أنه وجه وزير الداخلية بضبط أية اماكن ومراكز يحدث بها تجمعات وتمارس أنشطة تعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.





وأضاف أنه وجه وزير الشباب والرياضة بتعليق اية انشطة في الاندية ومراكز الشباب لنفس المدة لتخفيف الاختلاط.





واوضح رئيس الوزراء أن هذا القرار كان من ضمن السيناريوهات الموضوعة للتعامل مع هذه الازمة. وأوضح أن الحكومة لن تتوانى في اتخاذ أي إجراءات احترازية التعامل مع هذه الأزمة





واضاف انه خلال هذه الفترة سنستفيد من تطهير وتعقيم هذه الاماكن، مشيرا الى ان الحكومة تأخذ الاجراءات للحد ومنع انتشار فيروس كورونا وما نطلبه من المواطنين ان يكون هناك وعي وتقليل الاختلاط وتقليل تواجدنا في الشارع وبقدر الامكان تقليل الخروج من المنازل حتى نقلل ونحد من فرص انتشار المرض في مصر.





وحول أزمة الامطار أوضح رئيس الوزراء أن مصر استقبلت نصف مليار متر مكعب مياه في اليومين السابقين موجها الشكر للقوات المسلحة للتعاون مع جهات الدولة في التعامل مع هذه الازمة، وأوضح أنه وجه وزيرة التضامن الاجتماعي بدراسة صرف تعويضات للمتضررين من هذه الأزمة.





وأكد الدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة والإعدادية ستعقد في موعدها حتي بعد قرار تعليق الدراسة ، اما امتحانات النقل ستحدد خلال ٤٨ ساعة وان المحتوي الخاص بالصفين الاول والثاني ثانوي ستتم امتحاناتهم إلكترونيا.





واضاف أن التلاميذ من ٣ ابتدائي وحتى ٢ اعدادي سنقدم المحتوي ودليل المذاكرة لهم إلكترونيا وابناؤنا في الخارج سنرسل لهم التعليمات الخاصة بالامتحانات.





وأوضح أن الـ١٠٩ حالات مصابة بالكورونا منهم ٧ تلاميذ واحد منهم في مدرسة سيتي بالزمالك والباقي في نقاط أخري وتم ابلاغنا بهذا الرقم من قبل وزارة الصحة، وان قرار تعليق الدراسة هدفه منع الاختلاط وسنستغل فترة الاسبوعين لاصلاح ما أفسدته العاصفة والامطار وتعقيم المدراس.





واضاف وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي أن المعلمين والإداريين سنرسل لهم خلال الـ٤٨ ساعة.





فيما قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه قد يتم مد الدراسة في الجامعات لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، مضيفًا: "نأمل ألا يكون هناك تأخير، وألا يؤثر ذلك على موعد الامتحانات".





وأضاف "عبدالغفار"، في مؤتمر صحفي منذ قليل بمقر مجلس الوزراء، أن الأولوية لديهم للسيطرة على المرض، وعدم وجود تأثير سلبي على الطلاب.





ولفت إلى أنه سيتم التواصل مع الطلاب بطرق ووسائل تواصل حديثة، و70 و80% من المناهج يمكن تدريسها بهذه الطريقة.





وأوضح أنه في حال التأخير فقد يتم مد الدراسة في الجامعات أسبوعا أو أسبوعين.