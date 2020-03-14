وزير النقل يطمئن على حالة 3 مصابين في حادث تصادم قطاري إمبابة.. صور

زار وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية، معهد ناصر الطبي للاطمئنان على الحالة الصحية لآخر 3 مصابين في حادث تصادم مقدمة قطار رقم 989 القادم من اسوان إلى القاهرة بمؤخرة قطار رقم 991 القادم من سوهاج إلي القاهرة الذي حدث مساء أول أمس الخميس في منطقة برج النجيلي وكانت كل الحالات المصابة الأخرى تلقت العلاج اللازم وخرجت من المستشفيات التي نقلت إليها.





واستقبل وزير النقل، مدير معهد ناصر الدكتور حازم الفيل، وزار الوزير المصابين واطمئن على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وعلى استقرار حالتهم الصحية وتمنى لهم الشفاء العاجل.



