وزير النقل يطمئن على حالة 3 مصابين في حادث تصادم قطاري إمبابة.. صور

زار وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية، معهد ناصر الطبي للاطمئنان على الحالة الصحية لآخر 3 مصابين في حادث تصادم مقدمة قطار رقم 989 القادم من اسوان إلى القاهرة بمؤخرة قطار رقم 991 القادم من سوهاج إلي القاهرة الذي حدث مساء أول أمس الخميس في منطقة برج النجيلي وكانت كل الحالات المصابة الأخرى تلقت العلاج اللازم وخرجت من المستشفيات التي نقلت إليها.
واستقبل وزير النقل، مدير معهد ناصر الدكتور حازم الفيل، وزار الوزير المصابين واطمئن على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وعلى استقرار حالتهم الصحية وتمنى لهم الشفاء العاجل.
وكانت هيئة السكك الحديدية، أعلنت حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ ومؤخرة قطار ٩٩١ القادم من سوهاج إلى القاهرة، مساء أول أمس الخميس، ما نتج عنه وقوع عدد من الإصابات بين الركاب فى إمبابة، حيث إن قطار ٩٩١ القادم من سوهاج إلى القاهرة كان محجوزًا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة.
فيما قالت وزارة النقل إن حادث تصادم القطارين نتيجة وجود بعض الأعطال في برج الإشارات نتيجة سوء الأحوال الجوية، واصطدم القطار بالقطار الثاني من الخلف القادم من أسوان إلى القاهرة.
وأعلنت هيئة السكك الحديدية عودة حركة القطارات على مختلف الخطوط بعد فحص نظم الإشارات والتأكد من سلامتها.
فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصابة 13 مواطنًا في حادث تصادم قطاري ركاب أحدهما قادم من أسوان وآخر من سوهاج واقف في مكانه، أسفل كوبري مدرسة الصنايع بروض الفرج.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلى مستشفيات معهد ناصر، وشبرا العام، والسكة الحديد، مشيرا إلى أن الإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة "سحجات وكدمات وجروح وكسور"، مؤكدا أن جميعهم حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
وتترأس الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انعقاد غرفة إدارة الأزمات، والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة بديوان عام الوزارة، للوقوف على مستجدات الموقف ومتابعة أي طوارئ في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها محافظات الجمهورية.
في السياق ذاته، نفى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، وجود وفيات في حادث القطار فى إمبابة، وقال: "أطمئنكم، لا حالات وفاة حتى الآن في حادث قطار إمبابة".