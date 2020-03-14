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منوعات

بلطجية يطعنون طالبا مراهقا خارج مدرسته نهارًا .. لقطات مروعة

السبت 14/مارس/2020 - 09:24 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشفت لقطات مروعة لطالب بعمر 15 عامًا، وهو يُطعن بوحشية من قبل بلطجية ملثمين خارج مدرسته في وضَح النهار.



وبحسب ما ورد لصحيفة " ديلي ميل"، هاجمت العصابة المسلحة المراهق بالأسلحة البيضاء، خارج الأكاديمية المركزية في وسط مدينة برمنجهام البريطانية.


ويظهر فيديو وصور عبر كاميرات المراقبة، أحد البلطجية وهو يطعن الطالب المراهق الذي كان يرتدي حقيبته المدرسية  بمنجل ، في حين كان يحاول الطالب الهرب من الموت.


وفي النهاية تمكن الصبي الهرب بجروحه الغائرة وتم  نقله إلى المستشفى للعلاج ، حيث لم تكن إصاباته خطيرة لحسن حظه.


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