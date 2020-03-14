سد النهضة.. الجالية المصرية بنيويورك تكشف تفاصيل الوقفة التضامنية أمام البيت الأبيض غدا..فيديو

قالت ايمان وهمان منسق الجالية المصرية في نيويورك، إنه سيتم تنظيم وقفة تضامنية للمصريين والعرب غدا أمام البيت الأبيض لتوجيه رسالة تضامن مع الموقف المصري فى قضية سد النهضة.





وأضافت إيمان وهمان خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن الجالية المصرية بنيويورك جميعها مشغولة بملف سد النهضة منذ فترة وهم يرون الاعلام المصري يتحدث عن تلك الازمة.





وأشارت منسق الجالية المصرية بنيويورك، إلى أن تجمع الجالية المصرية في نيويورك رأى ضرورة أن يكون هناك موقف تجاه تلك القضية المهمة لمصر والمصريين أجمع.





وأوضحت ايمان وهمان، انه خلال وقت قصير جدا تم الاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية امام البيت الابيض ضد موقف حكومة أثيوبيا فى ملف قضية سد النهضة ورفضها للمفاوضات.





وأشارت إلى أن مياه النيل هي شريان الحياة لمصر، مضيفة أنه تم الاتصال ببعض الجاليات بالولايات الاخري بأمريكا لكي يتم التجمع معهم أمام البيت الابيض، موضحة أن الجالية اليمنية أيضا تتضامن معهم فى تلك الوقفة الاحتجاجية.