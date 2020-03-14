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أخبار العالم

بعد ضغوط دولية.. قطر تعلن إلغاء نظام إذن السفر المفروض على العاملين

السبت 14/مارس/2020 - 08:24 م
أمير قطر تميم بن
أمير قطر تميم بن حمد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات في قطر إلغاء العمل بنظام "مأذونية" الخروج من البلاد أو ما يعرف بإشعار السفر المطلوب من العاملين في الدوحة، وذلك بعد ضغط دولي متكرر وانتهاكات متكررة بحق العمال.

وقالت الداخلية القطرية إن القرار سيتط تطبيقه ابتداء من الخميس  19 مارس الجاري، ليشمل العاملين في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية من غير الخاضعين لقانون العمل، لكن مع استثناء ما نسبته 5% من المستقدَمين في المنشأة، الذين تحددهم جهة العمل في القطاعات المعنية.

فيما قال الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات القطرية، إنه بموجب القرار يحق الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال فترة سريان عقد العمل دون شرط مأذونية خروج.

وأضاف أن القرار يشمل العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة،  وقطاعات الري والزراعة والنفط والغاز والشركات التابعة لها.

كما يشمل أيضا العاملين بالوسائط البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، ومن يعملون في المكاتب الخاصة.

وواجهت قطر ضغوطا دولية لإلغاء ذلك النظام الذي يقيد سفر العمال والموظفين بالدوحة، في ظل اتهامات لقطر بانتهاك حقوق العمال خاصة العاملين بملاعب كأس العالم 2022.
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