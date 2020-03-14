AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تقتصر على الباحث واللجنة فقط.. جامعة الأزهر: مناقشات الماجستير والدكتوراة في موعدها

السبت 14/مارس/2020 - 08:29 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
Advertisements
قسم التعليم
أعلنت جامعة الازهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى بعد قرار تعليق الدراسة لمدة اسبوعين طبقا لقرار رئيس الجمهورية ، ان مناقشة رسائل الدكتوراة و الماجستير  ستناقش فى موعيدها المحدد لها طبقا لجداول الكليات دون تأجيل . 

واشارت الجامعة الى ان المناقشة ستقتصر على الباحث واللجنة العلمية فقط دون أى حضور . 

وأضافت الجامعة فى بيان لها أن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة سيعقد اجتماعًا بالنواب والأمين العام صباح الغد لبيان خطط الجامعة البديلة لتعليق الدراسة خلال الأسبوعين القادمين وإجراءات المناقشات العلمية داخل الكليات والعوامل الاحترازية التي ستتخذها الجامعة خلال الأيام القادمة . 

وأوضح البيان أنه  حال صدور أي قرارات جديدة سيتم إعلانها غدا عقب الاجتماع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مناقشة أولى رسائل الماجستير بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الفيوم

ناصر البدري وكيلا لكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يشارك فى افتتاح ملتقى شباب العالم الإسلامي السادس بالإسماعيلية

مجلس جامعة الأزهر يهنئ موسى برئاسة دار الكتب.. ويثمن دور المرأة في بناء الوطن

غدًا.. أمين البحوث الإسلامية يناقش رسالة ماجستير في جامعة كفر الشيخ

أمين البحوث الإسلامية يناقش رسالة ماجستير في جامعة كفر الشيخ.. اليوم

ترشيحاتنا

بشرة خير.. 10 رسائل من السيسي للمصريين .. أبرزها زيادة مرتبات العاملين ورفع الإعفاء الضريبي

وزير التعليم يكشف حقيقة استفادة المعلمين من قرار تعليق الدراسة

قرار عاجل من الأهلي بشأن بطولة إفريقيا للطائرة بسبب كورونا

دعاء يقي من الأمراض .. الإفتاء تنصح بـ 8 كلمات لمواجهة كورونا

اوعى تستهتر.. هاني الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد اعتماده من وزير التعليم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوعى تستهتر.. هاني الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا

أسعار نيسان nissan من الوكيل بتحديث اليوم بعد التخفيض.. صور

أسعار السيارات الكوري في السعودية.. صور