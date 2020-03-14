تقتصر على الباحث واللجنة فقط.. جامعة الأزهر: مناقشات الماجستير والدكتوراة في موعدها

أعلنت جامعة الازهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى بعد قرار تعليق الدراسة لمدة اسبوعين طبقا لقرار رئيس الجمهورية ، ان مناقشة رسائل الدكتوراة و الماجستير ستناقش فى موعيدها المحدد لها طبقا لجداول الكليات دون تأجيل .





واشارت الجامعة الى ان المناقشة ستقتصر على الباحث واللجنة العلمية فقط دون أى حضور .





وأضافت الجامعة فى بيان لها أن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة سيعقد اجتماعًا بالنواب والأمين العام صباح الغد لبيان خطط الجامعة البديلة لتعليق الدراسة خلال الأسبوعين القادمين وإجراءات المناقشات العلمية داخل الكليات والعوامل الاحترازية التي ستتخذها الجامعة خلال الأيام القادمة .



