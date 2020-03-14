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منوعات

شاهد .. الإيطاليون يواجهون فيروس كورونا بالغناء من الشرفات

السبت 14/مارس/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

في مشهد غير مألوف لمجابهة فيروس كورونا بإيطاليا، اقدم الإيطاليون على الغناء من شرفاتهم بجميع أنحاء البلاد، في محاولة لتعزيز الروح المعنوية خلال عملية إغلاق المدن الذي بدأ هذا الأسبوع، بسبب Covid-19.


وبحسب صحيفة " ذا جارديان" البريطانية أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل جيران إيطاليين يغنون معًا  عبر شرفات المنازل، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قرار اغلاق المدن وهو ما أوقف الحياة اليومية في إيطاليا تقريبًا.


وأوضح فيديو اخر شارعًا مهجورًا أثناء الليل، إلى جانب أصوات الرجال والنساء الذين يغنون كانتو ديلا فيربينا (وأثناء نوم سيينا) - وهي أغنية شعبية وطنية شعبية.


وأظهرت أيضًا منشورات من نابولي، أشخاصاً يغنون أغنية الفنان أندريا سانينو، أبراشيامي، حيث تم تصوير سكان مدينة ساليرنو الساحلية في جنوب البلاد وهم يغنون النشيد الوطني للبلاد من شرفاتهم.


ويحاول الإيطاليون أيضًا رفع معنوياتهم من خلال نشر شعار يطمئن: "Andrà tutto bene" - كل شيء سيكون على ما يرام.


ويقبع ملايين الأطفال في منازلهم بسبب إغلاق مدارسهم ودور الحضانة ، وبدأ الكثيرون في ترك ملاحظات مرسومة يدويًا في أحيائهم .


كما أظهرت منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي رسائل من الصين، تعبر عن التضامن مع الإيطاليين. وتُظهر مقاطع الفيديو أشخاصًا يقولون "jiāyóu" ، والذي يُترجم إلى "إضافة زيت" ويعني تقريبًا "استمر في القتال" أو "ابق قويًا" وردد سكان ووهان، الذين أغلقوا أبوابهم في نهاية يناير، نفس العبارة من شرفات شققهم.


وتتزايد الأدلة على أن التفشي في الصين تجاوز ذروته، وأبلغت اللجنة الصحية الوطنية اليوم السبت عن 11 حالة جديدة فقط من الإصابة بـ Covid-19 و 13 حالة وفاة ، 10 منها في ووهان.


وحظرت إيطاليا، وهي أكثر الدول الأوروبية تضررًا بتسجيل 17660 حالة إصابة مؤكدة و1266 حالة وفاة ، جميع حالات السفر ما لم يتم التصديق على أنها ضرورية لأسباب مهنية أو صحية ويتوقع أن يبقى 62 مليون شخص في منازلهم بشكل رئيسي.


https://youtu.be/bqXfnN76S-I
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