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تعليم

سياسية واقتصاد القاهرة تستعين بـ يوتيوب لاستكمال الدراسة

السبت 14/مارس/2020 - 08:32 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله على
قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه سيتم توفير المحاضرات خلال فترة توقف الدراسة على قناة يوتيوب الخاصة بالكلية. 

وأضاف السعيد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أنه سيتم إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني للطلاب برابط المحاضرات فور رفعها علي قناة يوتيوب، كما سبتم الإعلان عنها علي صفحات الكلية على فيسبوك. 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارا بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة 15 يوما تبدأ من غدا الأحد، وذلك للوقاية من فيروس كورونا.
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