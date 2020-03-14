سياسية واقتصاد القاهرة تستعين بـ يوتيوب لاستكمال الدراسة



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارا بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة 15 يوما تبدأ من غدا الأحد، وذلك للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف السعيد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أنه سيتم إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني للطلاب برابط المحاضرات فور رفعها علي قناة يوتيوب، كما سبتم الإعلان عنها علي صفحات الكلية على فيسبوك.