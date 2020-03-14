توقف عنها فورا .. 6 أخطاء في النظافة تصيبك بالأمراض

لكي نكون أصحاء، يجب ألا نتبع قواعد النظافة فقط، بل يجب أن نتبعها بطريقة صحيحة، وإلا لن تكون النتيجة مُرضية، وقد يكون من المفاجئ للبعض أنهم كانوا يفعلون أشياء خاطئة طوال حياتهم، بما فيهم الأشياء المعتادة يوميًا.





وقد أوضح موقع "برايت سايد"، كيف يمكن للشخص العادي أن يتبع قواعد النظافة وكشف عن الأخطاء الأكثر شيوعًا، لذا نقترح عليك التعرف على هذه القواعد لتساعدك على العناية بنفسك بشكل صحيح.





الاستحمام كثيرًا





قد يبدو الأمر غريبًا، لكن الاستحمام في كثير من الأحيان سيئ مثل عدم الاستحمام على الإطلاق، ووفقًا لفريق من خبراء الأمراض المعدية من جامعة كولومبيا، فإن الاستحمام كثيرًا يجعل بشرتك جافة ومتشققة، مما يؤدي إلى حقيقة أن الميكروبات يمكنها اختراق جسمك بسهولة من خلال هذه الجروح. ويوصي الخبراء بالاستحمام مرة واحدة في اليوم على الأكثر.





عدم غسل الأيدي





يمكنك العثور على البكتيريا في جميع أنحاء المنزل وليس في المرحاض فقط، هذا يعني أنه إذا لم تغسل يديك لفترة طويلة، فربما تتكون البكتيريا عليها أيضًا، وعند زيارة الحمام فإنك تقوم بلمس الأجزاء الخاصة بجسمك التي من الممكن أن يتكون عليها بكتريا بسبب عدم غسل اليدين قبل استخدام المرحاض، وبالتالي فإن غسل يديك قبل الذهاب إلى المرحاض أكثر أهمية من بعده.





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الضغط على زر تنظيف المرحاض بأطراف الأصابع





في الغالب يكون المرحاض هو أكثر الأماكن إمتلائًا بالبكتريا في الشقة، وتشير الملاحظات إلى أنه حتى بعد 90 دقيقة من تدفق المياه في المرحاض، تظل العشرات من قطرات البكتيريا على السطح، لذلك، عند الضغط على زر تنظيف المرحاض حاول الضغط عليه بمفصلتك أو بالجانب الخلفي من إصبعك، فهذا يمكن أن يساعد كثيرًا خاصة في حالة نسيان شيء ولمسه قبل غسل يديك، فبذلك لن تنتشر البكتيريا حولك.





النوم على نفس الوسادة لفترة طويلة





الوسائد ذات الريش هي مكان يجذب الغبار والعفن، وبمرور الوقت، يمكنهم الانتقال إلى وجه الشخص وإثارة المشاكل مثل "داء الدويدية"، فهذا سبب شائع آخر لمشاكل الجلد، وتقول دراسة أن "عث الفراش" يمكن أن يؤدي إلى الحساسية، مما يسبب احتقان الأنف وتورم وتهيج الممرات التنفسية العلوية، كما يوصى بغسل وسادتك كل أسبوع بماء لا يقل عن 130 درجة فهرنهايت.





الراحة برفقة الحيوانات الأليفة





اتضح أنه حتى في الليل، علينا اتباع قواعد النظافة، فلا ينصح أبدًا بالسماح للقطط والكلاب بالنوم في نفس السرير معك، فحتى أكثرها نظافة تحمل الكثير من البكتيريا على فرائها، وقد يكون من الصعب تصديق ذلك، ولكن البعض منهم يمكن أن يمكن أن يتسبب في الإصابة بـ"الطاعون الدبلي".





غسل الوجه بالصابون





يعتقد بعض الناس عن طريق الخطأ أنهم إذا غسلوا وجوههم بالصابون مرتين في اليوم فسيكون نظيفًا للغاية وبعيدًا عن الطفح الجلدي، ولكن في الواقع فإن الصابون يسد المسام ويثير الطفح الجلدي، ويؤكد أطباء الجلد أن الصابون لم يكن مخصصًا للوجه في الأصل، فعند استخدامه، تقوم بذلك بتدمير الحاجز الواقي وتعطيل مستوى "البي اتش" الهيدروجيني لبشرتك.



