AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أزمة بين الاتحاد الأرجنتيني وفريق ريفربليت بسبب كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 08:30 م
فريق ريفربليت الأرجنتيني
فريق ريفربليت الأرجنتيني
Advertisements
القسم الرياضي
بوادر أزمة قابلة للاشتعال في الكرة الأرجنتينة، بين نادي ريفربليت وصيف النسخة الماضية من بطولة كوبا ليبرتادورس، والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بسبب فيروس كورونا.
الأزمة بدأت، بعد اشتباه نادي ريفربليت، في إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد، ليقرر النادي عدم خوض أي لقاءات حرصًا على سلامة اللاعبين، وخوفًا من تفشي الفيروس.

مباريات الجولة الأولى بدأت برفض من طرفي المباراة الافتتاحية بخوضها، قبل أن يتراجع الفريقان وييلعبان المباراة بعدما تأجل انطلاقها خوفًا من كورونا.

الاتحاد الأرجنتيني بدوره، أعلن خوض جميع مباريات البطولة بدون حضور جماهيري، خوفًا منه على اللاعبين من فيروس كورونا، غير أن الاتحاد رفض طلب نادي ريفربليت بتأجيل لقائه بعد إصابة لاعبه وإيقافه للنشاط الرياضي كاملًا.

وأصدر الاتحاد بيانًا رسميًا يؤكد فيه إقامة اللقاء بدون حضور جماهيري، مؤكدًا اعتبار فريق ريفربليت خاسرًا للقاء حال عدم حضوره للمباراة.

الأزمة تفاقمت، بعد إعلان نادي توكومان استعداده لخوض المباراة، بجانب تأكيد حكام المباراة على جاهزيتهم لقيادة اللقاء تحكيميًا، وهو الأمر الذي أظهر بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق.

وعلى الرغم من موقف فريق توكومان، إلا أن قائد الفريق أعلن تضامنه مع فريق ريفربليت، مؤكدًا أن حياة اللاعبين أهم من كل المنافسات، وهو الأمر ذاته الذي أبداه دييجو أرماندو ماردونا.

وكان فيروس كورونا، انتشر في ديسمبر الماضي بمدينة ووهان الصينية، ليمتد إلى جميع بلدان العالم، مخلفًا وراءه عددًا كبيرًا من الإصابات والوفيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها برشلونة ونابولي.. إسبانيا تتجه لإقامة المباريات الأوروبية بدون جمهور

أخبار الرياضة.. نجم الأهلي بديل حجازي في المنتخب.. غضب في الترجي من وزارة الصحة التونسية لتدخلها في ترتيبات مباراة الزمالك

رسميا.. الدوري الإماراتي بدون جمهور بسبب فيروس كورونا

المصائب لا تأتي فرادى.. 5 كوارث رياضية في يوم واحد والسبب "كورونا"

عضو إدارة إيفرتون: الدوري الإنجليزي ربما يستكمل دون جماهير

رسميا.. الاتحاد العربي يعلن خوض مباراة الإسماعيلي والرجاء بدون جماهير

ترشيحاتنا

أهم الأخبار | تعليق الدراسة أسبوعين و100 مليار جنيه لمواجهة كورونا.. والجبلاية تتحدى الفيروس بـ 8 قرارات

القبض على شخصين روجا شائعات عن فيروس كورونا

اوعى تستهتر.. هاني الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا

أعراض متوقع ظهورها على طفلك خلال أسبوعين لـ اكتشاف كورونا

بقينا نشوف تلج.. تنبؤات الأرصاد للمصريين: انتظروا تقلبات جوية شديدة لمدة 3 شهور

الموت يفجع مصارعًا شهيرًا بسبب فيروس كورونا .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوعى تستهتر.. هاني الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا

أسعار نيسان nissan من الوكيل بتحديث اليوم بعد التخفيض.. صور

أسعار السيارات الكوري في السعودية.. صور