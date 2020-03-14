أزمة بين الاتحاد الأرجنتيني وفريق ريفربليت بسبب كورونا

بوادر أزمة قابلة للاشتعال في الكرة الأرجنتينة، بين نادي ريفربليت وصيف النسخة الماضية من بطولة كوبا ليبرتادورس، والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بسبب فيروس كورونا.

الأزمة بدأت، بعد اشتباه نادي ريفربليت، في إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد، ليقرر النادي عدم خوض أي لقاءات حرصًا على سلامة اللاعبين، وخوفًا من تفشي الفيروس.





مباريات الجولة الأولى بدأت برفض من طرفي المباراة الافتتاحية بخوضها، قبل أن يتراجع الفريقان وييلعبان المباراة بعدما تأجل انطلاقها خوفًا من كورونا.





الاتحاد الأرجنتيني بدوره، أعلن خوض جميع مباريات البطولة بدون حضور جماهيري، خوفًا منه على اللاعبين من فيروس كورونا، غير أن الاتحاد رفض طلب نادي ريفربليت بتأجيل لقائه بعد إصابة لاعبه وإيقافه للنشاط الرياضي كاملًا.





وأصدر الاتحاد بيانًا رسميًا يؤكد فيه إقامة اللقاء بدون حضور جماهيري، مؤكدًا اعتبار فريق ريفربليت خاسرًا للقاء حال عدم حضوره للمباراة.





الأزمة تفاقمت، بعد إعلان نادي توكومان استعداده لخوض المباراة، بجانب تأكيد حكام المباراة على جاهزيتهم لقيادة اللقاء تحكيميًا، وهو الأمر الذي أظهر بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق.





وعلى الرغم من موقف فريق توكومان، إلا أن قائد الفريق أعلن تضامنه مع فريق ريفربليت، مؤكدًا أن حياة اللاعبين أهم من كل المنافسات، وهو الأمر ذاته الذي أبداه دييجو أرماندو ماردونا.



