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اقتصاد

رئيس الجمارك يطالب العاملين بمنفذ دمياط بتفعيل القائمة الخضراء للشركات

السبت 14/مارس/2020 - 08:33 م
خلال الجولة التفقدية
خلال الجولة التفقدية
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محمد يحيي
طالب السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك، العاملين بمنفذ دمياط الجمركي، بالعمل على سرعة الاجراءات الجمركية وتفعيل المسار الأخضر لمنح مزايا للشركات المسجلة بالقائمة البيضاء بخدمة الفاعل الإقتصادي المعتمد من حيث أولوية الدور في قيد البيان الجمركي، والعرض على جهاز الفحص بالأشعة والكشف والمعاينة وسحب العينات.

جاء ذلك خلال تفقده منفذ دمياط لمتابعة سير العمل بالمنفذ الجمركي، وزار المركز المركز اللوجيستي الخاص بمنظومة النافذة الواحدة.

طالب " نجم" بضرورة التزام العاملين بمنفذ دمياط بتخفيض المستندات المطلوبة من الجميع وعدم المطالبة بنموذج أو إيصال المصاريف الإدارية طالما تم إرساله إلكترونيا عن طريق البنوك.

وتفقد أماكن اللجان الجمركية الثلاثية المشتركة مع مندوبى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء تفعيلا لدور هذه اللجان طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019 بالقيام بإتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة او المصدرة وسحب العينات الممثلة للبضاعة إذا لزم الأمر، في وقت واحد وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
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