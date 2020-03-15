أستاذ علوم سياسية: وقفة الجالية المصرية بنيويورك أمام البيت الأبيض تحمل رسالة لإثيوبيا.. فيديو

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية، إن وزيرة الهجرة تثمن إطلاق الجالية المصرية بالولايات المتحدة حملة إلكترونية لدعم حقوق مصر المائية.





وأضاف الدكتور معتز بالله عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن إثيوبيا تقول داخليا أن المياه ستصل إلى مصر ولكن بدون تدخل من أحد فى قراراتها السيادية، وأن هذا السد كهربائي وهدفه الأساسي هي عبور المياه لتوليد الطاقة الكهربائية.





وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن إثيوبيا لا تريد أن تأخذ أوامر بكمية المياه التى ستعبر السد الجديد فى أي توقيت أو فى أى مدي زمني.





وأوضح الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أن ملف سد النهضة يعتبر فى المقام الأول قضية شعوب وليست حكومات ولكن الدولة تعبر عن مصالح شعبها فى المقام الأول ولن تسمح بالمساس لأي مورد من موارد حياة شعبها.





وأشار إلى أن، رسالة الوقفة الاحتجاجية التى سوف تكون غدا أمام البيت الأبيض الأمريكي "أننا لن نكون تحت رحمة قرار يتخذ فى عاصمة دولة أخري".