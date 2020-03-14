هانيا الهمامي تتوج بلقب بطولة بلاك بول للإسكواش

توجت المصرية هانيا الهمامى بلقب بطولة "سي آي بي - بلاك بول" المفتوحة للاسكواش، التي يستضيفها نادي "بلاك بول" الرياضي بالتجمع الخامس خلال الفترة من 8 إلى 14 مارس الجاري ويبلغ مجموع جوائزها 180 ألف دولار.





ونجحت الهمامى ، المصنفة التاسعة عالميا، في الفوز بصعوبة على مواطنتها نور الشربينى ، المصنفة الرابعة عالميا، 3-2 بواقع 11-6 و9-11 وو12-10 و8-11 و13-11 في مباراة النهائي التي أقيمت اليوم السبت واستغرقت أكثر من ساعة.



