AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هانيا الهمامي تتوج بلقب بطولة بلاك بول للإسكواش

السبت 14/مارس/2020 - 09:11 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
توجت المصرية هانيا الهمامى بلقب بطولة "سي آي بي - بلاك بول" المفتوحة للاسكواش، التي يستضيفها نادي "بلاك بول" الرياضي بالتجمع الخامس خلال الفترة من 8 إلى 14 مارس الجاري ويبلغ مجموع جوائزها 180 ألف دولار.

ونجحت الهمامى ، المصنفة التاسعة عالميا، في الفوز بصعوبة على مواطنتها نور الشربينى ، المصنفة الرابعة عالميا، 3-2 بواقع 11-6 و9-11 وو12-10 و8-11 و13-11 في مباراة النهائي التي أقيمت اليوم السبت واستغرقت أكثر من ساعة.

وكانت هانيا واصلت تفوقها بالفوز على الإنجليزية سارة جان بييري المصنفة السابعة في نصف النهائي ٣-٢ بعد مباراة شهدت ندية وإثارة حتى الشوط الاخير واستغرقت ٩٦ دقيقة إذ تقدمت هانيا الشوط الأول ١١-٣ ، وتعادلت سارة في الشوط الثاني ١١-٦ ، وعادت هانيا وتفوز بالشوط الثالث ١١-٩ ،وتمكنت سارة من التعادل بالفوز بالشوط الرابع ١١-٧ .. وفرضت هانيا كلمتها في الشوط الخامس بالفوز ١١-٦ وتخطف بطاقة التأهل المباراة النهائية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتصارات بالجملة لبطلات مصر في افتتاح بطولة بلاك بول للإسكواش

فوز رنيم الوليلي ونور الطيب في بطولة بلاك بول للاسكواش

فوز رنيم الوليلي ونور الطيب في بطولة بلاك بول للإسكواش

مواجهات مصرية شرسة في بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش

نهائي مبكر بين الوليلي والطيب في بطولة بلاك بول للاسكواش

غدا .. انطلاق مباريات نصف نهائي بلاك بول الدولية للاسكواش

ترشيحاتنا

بعد إعلان خطوبتهما.. فارق العمر بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

لن يتم وقف الدراسة.. التعليم العالي تكشف عن خطتها أثناء تعطيل الدراسة بالجامعات | شاهد

الموضوع مش فتحة صدر.. الديهي يوضح تفاصيل جديدة عن أزمة سد النهضة

بعد ظهور حالات كورونا بالدقهلية .. إجراء عاجل من الصحة بالمحافظة

وزير التعليم يكشف حقيقة استفادة المعلمين من قرار تعليق الدراسة

بعد إقرار علاوة دورية للموظفين.. خطة البرلمان: هذه هدية السيسي للعاملين بالدولة في العام الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور من داخل الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بالأقصر

اوعى تستهتر.. هاني الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا

أسعار نيسان nissan من الوكيل بتحديث اليوم بعد التخفيض.. صور