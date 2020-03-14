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تعليم

بعد تعطيل الدراسة أسبوعين .. قرارات مهمة من جامعة أسيوط بشأن العاملين

السبت 14/مارس/2020 - 09:11 م
جامعة اسيوط
جامعة اسيوط
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إيهاب عمر

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قرارًا بمنح العاملين بالقطاع التعليمي إعفاء من التوقيع نصف الفترة المقررة لتعطيل الدراسة بالجامعة والممتدة طوال الأسبوعين القادمين بدءًا من غدًا الأحد 15 مارس وحتى الخميس 26 مارس وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وحرصًا من إدارة الجامعة على صحة وسلامة أفرداها وتقليل نسب الكثافة العددية  فى المكاتب.

وقال رئيس الجامعة إنه بموجب هذا القرار سوف تعمل المكاتب الإدارية بمختلف كليات الجامعة بنصف طاقتها البشرية ، حيث يتم تطبيق قرار الإعفاء من التوقيع على نصف  العاملين بكل إدارة بالتناوب  بما لا يخل سير العمل بالقطاع التعليمى .

وأضاف الدكتور طارق الجمال أنه يستثنى من هذا القرار  أصحاب الوظائف القيادية على مستوى الجامعة ، واستثناء كذلك إدارات الأمن الجامعي ، والحسابات ، وشئون العاملين ، وشئون الطلاب والمعاون بالإدارة المركزية بالمبنى الإدارى.

وأعلن رئيس جامعة أسيوط كذلك حالة الطوارئ بمستشفيات أسيوط الجامعية ورفع حالة الاستعداد القصوى بها وإلغاء كافة الأجازات  المقررة للأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وعمال، مع إصداره توجيهات حازمة للجميع بضرورة تكثيف تواجد رؤساء الأقسام الطبية وأعضاء هيئة التدريس  داخل المستشفى لمباشرة  سير العمل والتأكد من انتظامه من أجل ضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الصحية على نحو من السرعة والدقة والكفاءة المطلوبة فى مثل تلك الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

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