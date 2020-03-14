اتهامات أمريكية لقطر بالإتجار في البشر.. ملاعب المونديال مأساة تجسد معاناة العمال المهاجرين في الدوحة

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كشف تقرير حكومي أمريكي حول ظاهرة الاتجار بالبشر، أن قطر بلد المقصد للرجال والنساء الذين يتعرضون للعمل القسري، وبدرجة أقل بكثير، الاستغلال الجسدي القسري.





وبحسب التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية، فإن رجالا ونساء من نيبال والهند وباكستان وبنجلاديش والفلبين وإندونيسيا وسريلانكا والسودان وكينيا ونيجيريا وأوغندا ودول أخرى يهاجرون طوعا إلى قطر كعمال وعاملين في المنازل، وغالبا ما يدفعون رسوما غير قانونية باهظة إلى عديمي الضمير من مقاولي العمال في البلدان المرسلة للعمالة، وبالتالي زيادة تعرضهم للديون والعبودية.





ويواجه العمال شروطا تشير إلى العبودية غير الطوعية، بما في ذلك القيود المفروضة على الحركة، وحجز المدفوعات، ومصادرة جوازات السفر، والاحتفاظ بتصاريح الخروج، والتهديدات بالترحيل أو سوء المعاملة.





ومن بين العمال الأجانب، فإن الخادمات المنزليات معرضن بشكل خاص للاتجار، ولا يتم حمايتهن بموجب قوانين العمل القطرية، وذلك لأن المسؤولين يفتقرون إلى السلطة لدخول مساكن خاصة،





وبحسب التقرير قد تتعرض بعض النساء اللائي يهاجرن لأغراض مشروعة فيما بعد إلى الدعارة القسرية.





وأوضح أن العاملات المنزليات هن الفئة الأكثر ضعفا من العمال الأجانب في الخليج، ويعمل أكثر من 174 ألف عاملة منزلية في قطر.





وتتولى الغالبية العظمى من النساء، غالبا من جنوب آسيا، رعاية الأطفال والطهي والتنظيف، بينما يوجد أيضا بعض الرجال الذين يعملون في وظائف مثل السائقين والبستانيين. إن عزلتهم في المنزل بعيدا عن النظرة العامة واعتمادهم المباشر على صاحب العمل يعني أنهم معرضون بشكل خاص للاستغلال والإيذاء.





إضافة إلى ذلك يضع نظام الكفالة القائم على التوظيف في قطر بسلطة كبيرة في أيدي أصحاب العمل، الذين يتمتعون بسلطة أحادية لإلغاء تصاريح الإقامة، ومنع العمال من تغيير أصحاب العمل، ورفض السماح بمغادرة البلاد.





وغالبا ما يتجنب المهاجرون المثقلون بالديون والذين يتعرضون لسوء المعاملة أو التضليل الإبلاغ عن استغلالهم خوفا من الانتقام أو الترحيل، أو عملية اللجوء المطولة، أو عدم معرفة حقوقهم القانونية، مما يؤدي إلى تفاقم أو إطالة أمد عملهم القسري.





وردا على الأخبار التي أعلنتها الحكومة القطرية في أكتوبر 2019 بأنها ستقدم تشريع لإصلاح برنامج الكفالة التعسفي، قال نائب مدير القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية ستيفن كوكبرن: "لطالما طالبنا بإنهاء نظام الكفالة المسيء في قطر، وستكون خطوة كبيرة إلى الأمام إذا سمحت هذه التدابير للعمال في النهاية بالعودة إلى ديارهم أو تغيير وظائفهم دون قيود. سنقوم بمراقبة تفاصيل هذا الإعلان عن كثب والدفع باتجاه تنفيذ أي تدابير إيجابية بسرعة وكاملة".





ومع ذلك، على الرغم من هذه الإصلاحات المرحب بها، تظل الحقيقة بالنسبة للعديد من العمال المهاجرين في قطر قاسية وستظل كذلك حتى يتم الانتهاء من عملية الإصلاح وتنفيذها بشكل أفضل في الممارسة العملية وتطبيقها على جميع العمال، فعلى سبيل المثاللا يزال هناك 174000 من عاملات المنازل من بين عدة فئات من العمال الذين ما زالوا مستبعدين من إلغاء تصريح الخروج.





ويبدو أن العائلة المالكة القطرية متورطة بشكل مباشر في مثل هذه الممارسات، وتم رفع قضية ضد العائلة المالكة القطرية تكشف تورط عدد من أفرادها في ممارسات تندرج تحت بند العبودية، بدعوى إجبارهم على العمل حتى 100 ساعة في الأسبوع دون أجر إضافي وسط ظروف غير إنسانية، رفع ثلاثة من العاملين السابقين لدى العائلة المالكة القطرية دعوى قضائية في الولايات المتحدة.





وتستهدف الدعوى جاسم بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني وهو زوج شقيقة أمير قطر الحاكم ، الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، ويدعي المدرب الشخصي جراهام بانكروفت والمساعدة شانتيل مكجوفي والمعلم الخاص بنجامين بويد أنهم أجبروا على العمل ساعات إضافية دون أجر.





كما يتهمون الزوجين الملكيين بحرمانهم من أيام العطلة بينما كان يتعين عليهما مرافقتهم في رحلات إلى الخارج.





في الدعوى الإضافية التي قدمها ضد الزوجين ، يقول بويد إنه طُرد على الفور انتقاما بعد أن طلب الحصول على أجر مقابل ساعات العمل الإضافية، بينما تنكر العائلة المالكة القطرية المزاعم وتؤكد أن افرادها محميون بالحصانة الدبلوماسية.





وفي عام 2010، عندما مُنحت قطر حق استضافة كأس العالم 2022، ازداد عدد العمال المهاجرين في قطر بسرعة. مدفوعا جزئيا بطفرة البناء اللاحقة، قفز عدد سكان البلاد من 1.6 مليون شخص في ديسمبر 2010 إلى 2.7 مليون شخص في أكتوبر 2018. قادمون من بعض أفقر دول العالم ويعملون في قطاعات تشمل البناء والضيافة والخدمة المنزلية والعمال المهاجرين يشكلون 95 ٪ من القوى العاملة في البلاد.





لكن مع تزايد أعداد العمال الذين يسافرون بسرعة للاستفادة من الفرص الاقتصادية، وقع المزيد ضحية لنظام العمل الاستغلالي في قطر، تم توثيق إساءة معاملة العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة واستغلالهم، التي تصل في بعض الأحيان إلى العمل القسري والاتجار بالبشر، على نطاق واسع منذ منح حق تنظيم كأس العالم لقطر.





في أكتوبر 2013، على سبيل المثال، ذكرت صحيفة الجارديان أن 44 عاملا نيباليا ماتوا في قطر في غضون شهرين فقط، بينما وثقت تقارير منظمة العفو الدولية في عامي 2013 و 2016 توثيقا واسع النطاق لإساءة العمل في قطاع البناء، بما في ذلك العمل القسري، مثلما حدث في ملعب خليفة في الدوحة.



