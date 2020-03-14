للبنات فقط .. مظهر جذاب بدون مكياج في 5 خطوات

كثيرًا ما يكون فن وضع الماكياج يوميًا ممتعًا حقًا، ولكنه قد يصبح في بعض الأحيان مملًا للغاية ويستغرق وقتًا طويلًا، لذا فإن المظهر الطبيعي خيارًا رائعًا في هذه الحالات.





جمع موقع "برايت سايد"، بعض العادات الأساسية التي يمكن أن تجعلك تبدين رائعة بملامحك الطبيعية دون مكياج





استخدام الوسادة الحريرية وقت النوم:

حاولي تغطية وسادتك بقطعة من الحرير وقت النوم، فهذا من شأنه أن يقلل من الإحتكاك على بشرتك وشعرك، مما يمنع الضرر والتهيج، كما أنه يساعد في الحفاظ على نظافة البشرة والشعر ويمنع الجفاف الزائد، وعلى النقيض من ذلك، فمن الممكن أن يمتص القطن الزيوت الطبيعية، فهذه الطريقة مفيدة خاصةً عند التعامل مع حب الشباب.





استخدام الحمض :

قد تبدو فكرة استخدام الحمض على جلدك مخيفة، لكنك تحتاجين فقط إلى استخدامه بشكل معتدل الخلايا الميتة من شأنها أن تسد مسام البشرة، مما يسبب الاحمرار، ويعمل "حمض الساليسيليك" على تحسين المسام وتقشير الطبقات العليا للبشرة مما يجعلها نظيفة وأصغر عمرًا.





تدليك الوجه:

يمكنك تحسين مظهر بشرتك من خلال عمل تمرينات منزلية ولا تحتاجين حتى إلى الذهاب إلى المنتجع الصحي، فإذا كنتِ ترغبين في زيادة نضاة بشرتك، فقط قومي بتطبيق حركات عميقة ودائرية على وجهك، واستخدمي اللمسات الخفيفة للبشرة الحساسة، في النهاية، فالتدليك الجيد من شأنه أن يساعد في إزالة السموم من الوجه، فقط تذكري أن تتجنبي التدليك القوي حول العينين.





تنسيق الحاجبين:

هناك طرق عديدة لتصفيف حاجبيك ويمكنك تجربة مظاهر مختلفة حتى تجدين النمط الذي يناسبك، وليس من الشرط أن تستخدمين الملقاط، فقط استخدام أقلام الحواجب الخفيفة تساعد على تهذيب مظهر الحاجبين.





زيت الخروع:

أثبت الدراسات أن زيت الخروع يمكن أن يساعد في إبراز"اللمعان" لذلك يكون مفيدًا جدًا خاصة عند استخدامه على الرموش، وجدير بالذكر أن هناك اعتقاد خاطئ بأن زيت الخروع يساعد في نمو الرموش بشكل أسرع، فإن زيت الخروع يساعد فقط في جعل الرموش أكثر سمكًا ولمعانًا.



