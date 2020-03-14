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المناهج أون لاين.. قرار جديد من التعليم العالي بسبب فيروس كورونا.. شاهد

السبت 14/مارس/2020 - 09:09 م
الجامعات
الجامعات
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حمزة شعيب
قال  الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن سبب تأجيل الدراسة بالجامعات لمدة 15 يومًا جاء كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "سيتم التواصل مع الطلاب من خلال المواقع الإلكترونية والمناهج أون لاين".

وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه يمكن مد العام الدراسي بالجامعات لمدة 3 اسابيع من الإجازة الصيفية، مردفًا: "نتعامل مع موقف طارئ وظروف استثنائية".

وتابع "عبدالغفار": "رؤساء الجامعات لديهم خطط دقيقة للتعامل مع الوضع الطارئ بسبب فيروس كورونا.

ونوه إلى أنه سيتم تعقيم الجامعات والمدن الجامعية لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن التعقيم أمر فى غاية الأهمية لأننا نتعامل مع فيروس خطير على حد وصفه.

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