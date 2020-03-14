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حوادث

الداخلية تنقذ المارين والعالقين فى منازلهم من ارتفاع منسوب مياه الامطار.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 09:07 م
الداخلية تنقذ المواطنين
الداخلية تنقذ المواطنين
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صدى البلد
فى لفتة انسانية قامت وزارة الداخلية بالعديد من الخدمات التى من شأنها تيسير الحركة المرورية وتقديم كافة المساعدات للمواطنين المتضررين بسبب إرتفاع منسوب مياه الأمطار بكافة المناطق والقرى. 

وقامت الوزارة  بتوجيه وحدات الإنقاذ من قوات الحماية المدنية مصحوبة بقوات التدخل السريع وسيارات النجدة وتم التعامل مع البلاغات المختلفة لانقاذ العالقين فى المنازل المنهارة جزئيًا، كما تم إنتشال السيارات العالقة بالمياه وإنقاذ قائديها بكافة الطرق.

ولاقت سرعة إنتقال القوات لمحال البلاغات إستحسان ورضاء المواطنين، وقدموا الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع كافة البلاغات.

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين، ولاسيما فى المواقف الطارئة التى تتطلب تدخل أجهزة الأمنية، وفى ظل التداعيات الأخيرة التى شهدتها بعض المناطق جراء موجة الطقس السيئ.

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