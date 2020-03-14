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رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية يؤكد عدم تأثر الآثار بأحوال الطقس.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 09:15 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إنه لم تتأثر الآثار بأحوال الطقس السيئة التى مرت بها البلاد الأيام الماضية.


وأضاف جمال مصطفى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، ان هناك شقين لعدم أثر الآثار بالأمطار، الشق الأول هو شق الاستعداد للأزمة والثاني المنشأة نفسها وكيفية التعامل معها.


وتابع رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، أنه لديهم تعليمات مشددة منذ أسبوع أستعداد لتلك الأزمة وأخذ كل الاحتياطات اللازمة ضد هطول الأمطار لأنه كان لديهم معلومات بكميات المطر التى ستحدث.


وأوضح جمال مصطفى، انه تم العمل على المزاريب الخاصة بالأسطح لتصريف المياه من فوق الأسطح والتعامل مع كل المنافذ الموجودة فى المنشآت الأثرية.


وأشار إلى أنه، تم إنشاء 4 غرف أزمات على مستوى الجمهورية كانت جميعها متواجدة فى نفس التوقيت بالإضافة إلى الاتصال المباشر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والجهات الأمنية والرقابية.
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