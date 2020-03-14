برلمانية عن تعليق الدراسة: القيادة السياسية وضعت المواطن وحياته في المرتبة الأولى

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد، مؤكدة أن هذا القرار من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.





وأضافت "درويش" -في بيان لها- أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء للحفاظ على أرواح أبنائنا الطلاب وخوفا على انتشار العدوى بين التلاميذ بسبب التجمعات التى تحدث داخل المدارس والجامعات، وحرص من القيادة السياسية على سلامة المصريين.





وأوضحت مساعد رئيس الحزب، أن القيادة السياسية والحكومة المصرية وضعت المواطن وحياته في المرتبة الأولى وغلبت الحفاظ على أرواح المصريين على أي اعتبارات أخرى.





وتابعت "درويش" أنه خلال هذه الفترة سوف يتم تعقيم المدارس حتى لا يتم انتشار العدوى بين الطلاب داخل المدارس للحفاظ على أرواحهم، وأن خلال هذه الفترة تكون حضانة المرض.