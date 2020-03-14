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3 محاور .. الإسكان تكشف عن خطة الدولة لمواجهة الطقس السيئ بعد منخفض التنين .. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 09:18 م
الاعلامية رانيا هاشم
الاعلامية رانيا هاشم
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن الدولة وضعت خطة لمواجهة أزمة الطقس السيئ من خلال 3 محاور  قبل الأزمة وأثناء الأزمة وبعد الأزمة وتم التعامل مع الأزمة بنجاح.

وأضاف «سيد إسماعيل» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج «مانشيت» المذاع على قناة  «إكسترا نيوز» أنه فور إعلان هيئة الأرصاد بالتوقعات تم البدء في التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، ومعاينة على محطات الرفع، و آبار الصرف، والإطمئنان على الصرف الصحي وطرق المعالجة.

وأشار  نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أنه كان هناك تعاون مع كافة المحافظات المحتلفة والمحليات وتوفير سيارات الشفط والمواتير المحمولة في كل محافظة لشفط تجمعات المياه، وتم التعامل مع نوة الأزمة .

وأوضح  «سيد إسماعيل» أن الدولة قامت بحصر المعدات الموجودة بالمحافظات لاستخدامها في التعامل مع الأزمة، منوها إلى أننا نعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الرفع بشبكات الصرف الصحي.

ولفت إلى أنهم أقاموا غرف طوارئ متحركة في المحافظات خلال الـ 72 ساعة على الأرض فضلا عن الجولات الميدانية، منوها إلى أننا لاول مرة نمر بحالة من الطقس السيئ منذ سنوات، ولكن الدولة كانت جاهزة لمواجهتها ووضع حلول بناء على رؤية علمية.
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