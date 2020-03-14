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برلمان

"الهواري": تعديلات قانون البناء الجديدة تحل مشكلات التراخيص

السبت 14/مارس/2020 - 10:13 م
قانون البناء الموحد
قانون البناء الموحد
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عبد الرحمن سرحان
قال المهندس عبدالحميد الهواري أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن تعديلات قانون البناء الجديدة ستحل العديد من المشكلات القائمة خاصة مشكلتي تراخيص البناء وقيود الارتفاع، وستتصدى لحالة الفوضى والفساد في هذه المنظومة

وأضاف "الهواري"، في بيان له اليوم، أن قانون البناء بتعديلاته الجديدة في حالة تطبيقها وتفعيلها ستقضي على الخلل والترهل في المنظومة، وسيتم حل مشكلة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للوحدات المحلية. 

وأشار إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة حالة من الفوضى في انتشار مخالفات البناء، بسبب الفساد في المحليات، وعرقلة إجراءات استصدار التراخيص، والتي تعمل التعديلات الجديدة علي حل هذه المشكلات.
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