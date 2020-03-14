"الهواري": تعديلات قانون البناء الجديدة تحل مشكلات التراخيص

قال المهندس عبدالحميد الهواري أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن تعديلات قانون البناء الجديدة ستحل العديد من المشكلات القائمة خاصة مشكلتي تراخيص البناء وقيود الارتفاع، وستتصدى لحالة الفوضى والفساد في هذه المنظومة





وأضاف "الهواري"، في بيان له اليوم، أن قانون البناء بتعديلاته الجديدة في حالة تطبيقها وتفعيلها ستقضي على الخلل والترهل في المنظومة، وسيتم حل مشكلة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للوحدات المحلية.



