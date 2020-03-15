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تعليم

مركز إعداد القيادات التربوية يعلق جميع التدريبات لمدة أسبوعين .. لتجنب كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 01:01 ص
التربية و التعليم
التربية و التعليم
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ياسـمين بدوي
أعلنت الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم ، أنه اتساقا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة  لتجنب انتشار فيروس كورونا  ، وبناء على التواصل مع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ؛ تقرر ارجاء جميع التدريبات لمدة أسبوعين وذلك حرصا على مصلحة السادة المتدربين .

وكان قد أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. 

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
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