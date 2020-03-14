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محافظات

بسبب الأمطار..إنهيار جزء من كوبري بحر البقر بالشرقية

السبت 14/مارس/2020 - 10:36 م
إنهيار جزء من كوبري
إنهيار جزء من كوبري - أرشيفية
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محمد الطحاوي

شهدت قرية بحر البقر التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية اليوم انهيار جزئي للكوبري الرابط بين القرية ومدينة الحسينية بسبب ارتفاع منسوب المياه بالمصرف المار امام القرية نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة علي مدار اليومين الماضيين.

ومن جانبه فقد أكد المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الحسينية انه تعرض أحد الجسور بمنطقة الكيلو 47، فى قرية بحر البقر، لانهيار جزئى، نتيجة ارتفاع منسوب المياه، بسبب هطول الأمطار الغزيرة وجاري اصلاح الجسر.

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فيما طالب الأهالي بسرعة إصلاح التالف منعا لوقوع اي كارثة بسبب المياه والتي تهدد بغرق الأراضي الزراعية وتلف المحاصيل.

 

 

ومن جانبه فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار رفع حالة الطواريء في جميع المراكز والمدن والأحياء ، لمواجهة أي آثار نتجت عن سوء الأحوال الجوية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

 

وأضاف انه تواصل مراكز ومدن واحياء المحافظة أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين الرئيسية ومن داخل المنشأت الخدمية وذلك بعد التعرض لموجة من الطقس السيئ وسقوط للأمطار الغزيرة على جميع انحاء المحافظة لتيسير الحركة المرورية وعبور المواطنين وعودة الحياة الى طبيعتها مرة اخرى.

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