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محافظات

نائب محافظ القاهرة: تعويض المتضررين من موجة الطقس السيئ.. صور

السبت 14/مارس/2020 - 10:08 م
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة : تعويض المتضررين من موجة الطقس السيئ
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عبد العزيز جمال

واصلت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جولاتها اليوم ومرت علي الأحياء الأكثر ضررًا من الأمطار بالمنطقة الجنوبية.


وتابعت نائب المحافظ عمليات شفط مياه الأمطار 

بحي طرة برفقة اللواء خالد شحاتة رئيس الحي والقيادات التنفيذية والإدارات المعنية.

وشددت نائب المحافظ على سرعة اعادة انتظام حركة السير وارضاء وتعويض المواطنين المتضررين وتقديم العون لهم.

وشدّدت على ضرورة التركيز على سرعة رفع تجمعات المياه من الشوارع الفرعية قبل الرئيسية لتسهيل حركة المواطنين والتخفيف من معاناتهم فى السير بها.

كما أكدت مراجعة أعمدة الإنارة بالعاصمة حرصًا على حياة المواطنين مؤكدة أن كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.

يُذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واصل جولاته المستمرة فى مناطق القاهرة الأربعة منذ الصباح الباكر لليوم الثالث لموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع .

وخلال الجولة تفقد محافظ القاهرة أحياء بولاق ابو العلا وعابدين وغرب القاهرة بالمنطقة الغربية وروض الفرج والساحل بالمنطقة الشمالية ومصر القديمة والسيدة زينب ودار السلام بالمنطقة الجنوبية وشرق وغرب مدينة نصر بالمنطقة الشرقية ، كما تفقد عدد كبير من الكبارى والمحاور المرورية بالعاصمة للتأكد من استمرار عمليات شفط المياه وتسيير الحركة المرورية . 

وأكد المحافظ أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لم يغادروا الشارع منذ بدء الأزمة لرفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه .

وشدّد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة التعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين باماكن تجمع المياه.
نائب محافظ القاهرة: تعويض المتضررين من موجة الطقس السيئ.. صور
نائب محافظ القاهرة: تعويض المتضررين من موجة الطقس السيئ.. صور
نائب محافظ القاهرة: تعويض المتضررين من موجة الطقس السيئ.. صور
نائب محافظ القاهرة: تعويض المتضررين من موجة الطقس السيئ.. صور
نائب محافظ القاهرة: تعويض المتضررين من موجة الطقس السيئ.. صور
نائب محافظ القاهرة: تعويض المتضررين من موجة الطقس السيئ.. صور
نائب محافظ القاهرة: تعويض المتضررين من موجة الطقس السيئ.. صور
نائب محافظ القاهرة: تعويض المتضررين من موجة الطقس السيئ.. صور
نائب محافظ القاهرة: تعويض المتضررين من موجة الطقس السيئ.. صور
نائب محافظ القاهرة: تعويض المتضررين من موجة الطقس السيئ.. صور
نائب محافظ القاهرة: تعويض المتضررين من موجة الطقس السيئ.. صور
نائب محافظ القاهرة: تعويض المتضررين من موجة الطقس السيئ.. صور
نائب محافظ القاهرة: تعويض المتضررين من موجة الطقس السيئ.. صور
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