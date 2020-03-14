نائب محافظ القاهرة: تعويض المتضررين من موجة الطقس السيئ.. صور

واصلت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جولاتها اليوم ومرت علي الأحياء الأكثر ضررًا من الأمطار بالمنطقة الجنوبية.

وشددت نائب المحافظ على سرعة اعادة انتظام حركة السير وارضاء وتعويض المواطنين المتضررين وتقديم العون لهم.

وشدّدت على ضرورة التركيز على سرعة رفع تجمعات المياه من الشوارع الفرعية قبل الرئيسية لتسهيل حركة المواطنين والتخفيف من معاناتهم فى السير بها.





كما أكدت مراجعة أعمدة الإنارة بالعاصمة حرصًا على حياة المواطنين مؤكدة أن كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.



