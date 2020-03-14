بعد خطاب بوريس جونسون المخيف.. شاهد كيف تحولت الحياة في بريطانيا

ذعر وقلق شديد هي الحالة السائدة بين جموع البريطانيين بعد خطاب المرعب لرئيس وزرائهم "بوريس جونسون"، الذي ألقاه بالأمس لتحذير المواطنين من خطر تفشي فيروس كورونا، في مشهد أربك حسابات الجميع ودفعهم إلى شراء كافة البضائع والمنتجات في المتاجر.



"المواطنون ببريطانيا مرعوبين ويستنزفون كل المستلزمات والبضائع من المتاجر" هو توصيف التي أطلقته "رشا سمره" مهندسة كمبيوتر المقيمة بمقاطعة "ساسكس" الشرقية في المملكة المتحدة، خلال حديثها لموقع "صدى البلد".







16 عامًا، قضتها "رشا" في بريطانيا، لم تر حالة الذعر التي يعيشها المواطنون الآن، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في الشهرين الماضيين بأغلب مقاطعات المملكة المتحدة، ليزداد خوفهم أكثر بعد خاطب رئيس الوزراء البريطاني الذي حمل الكثير من التحذيرات والمخاوف بشأن وفاة الآلاف نتيجة الفيروس.

بالرغم من حالة الذعر السائدة، تذهب "رشا" إلى عملها بشكل يومي دون إلقاء السلام على أحد، بجانب غسل يديها بشكل مستمر وعدم وضعها على وجهها وفقًا للتعلمات العامة ببريطانيا لتلافي الإصابة بفيروس كورونا التاجي.



تصاعد عدد حالات المصابين بـ فيروس كورونا هو الأمر الملحوظ لدى الجميع، حيث ظهرت حوالي 3 حالات بالمقاطعة التي تعيش بها المهندسة المصرية.

ينتظر عموم البريطانيين القرارات التي ستتخذها الحكومة الأسبوع القادم، لتنفيذها والسير على منوالها، حتى الانتهاء من موجة انتشار فيروس كورونا، وفقًا لقول المهندسة المصرية.

أقدمت المهندسة رشا على شراء احتياجاتها الشخصية ما قد يكفيها، لكونها تعيش بمفردها في غربتها بالمملكة المتحدة، حيث لا تحتاج إلى العديد من المستلزمات وهي وحدها.





تشعر "رشا" بالقلق على أسرتها، وتبادلها عائلتها نفس الشعور، حيث تتخوف مهندسة الحواسب من انتشار الفيروس ببلدها الأم، بحسب تعبيرها لـ"صدى البلد".

