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منوعات

بعد خطاب بوريس جونسون المخيف.. شاهد كيف تحولت الحياة في بريطانيا

السبت 14/مارس/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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أحمد شريف

ذعر وقلق شديد هي الحالة السائدة بين جموع البريطانيين بعد خطاب المرعب لرئيس وزرائهم "بوريس جونسون"، الذي ألقاه بالأمس لتحذير المواطنين من خطر تفشي فيروس كورونا، في مشهد أربك حسابات الجميع ودفعهم إلى شراء كافة البضائع والمنتجات في المتاجر.


بعد خطاب بوريس جونسون
"المواطنون ببريطانيا مرعوبين ويستنزفون كل المستلزمات والبضائع من المتاجر" هو توصيف  التي أطلقته "رشا سمره" مهندسة كمبيوتر المقيمة بمقاطعة "ساسكس" الشرقية في المملكة المتحدة، خلال حديثها لموقع "صدى البلد".

بعد خطاب بوريس جونسون


16 عامًا، قضتها "رشا" في بريطانيا، لم تر حالة الذعر التي يعيشها المواطنون الآن، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في الشهرين الماضيين بأغلب مقاطعات المملكة المتحدة، ليزداد خوفهم أكثر بعد خاطب رئيس الوزراء البريطاني الذي حمل الكثير من التحذيرات والمخاوف بشأن وفاة الآلاف نتيجة الفيروس.

بالرغم من حالة الذعر السائدة، تذهب "رشا" إلى عملها بشكل يومي دون  إلقاء السلام على أحد، بجانب غسل يديها بشكل مستمر وعدم وضعها على وجهها وفقًا للتعلمات العامة ببريطانيا لتلافي الإصابة بفيروس كورونا التاجي.

بعد خطاب بوريس جونسون
تصاعد عدد حالات المصابين بـ فيروس كورونا هو الأمر الملحوظ لدى الجميع، حيث ظهرت حوالي 3 حالات بالمقاطعة التي تعيش بها المهندسة المصرية.

ينتظر عموم البريطانيين القرارات التي ستتخذها الحكومة الأسبوع القادم، لتنفيذها والسير على منوالها، حتى الانتهاء من موجة انتشار فيروس كورونا، وفقًا لقول المهندسة المصرية.

أقدمت المهندسة رشا على شراء احتياجاتها الشخصية ما قد يكفيها، لكونها تعيش بمفردها في غربتها بالمملكة المتحدة، حيث لا تحتاج إلى العديد من المستلزمات وهي وحدها.

بعد خطاب بوريس جونسون

تشعر "رشا" بالقلق على أسرتها، وتبادلها عائلتها نفس الشعور، حيث تتخوف مهندسة الحواسب من انتشار الفيروس ببلدها الأم، بحسب تعبيرها لـ"صدى البلد".

بعد خطاب بوريس جونسون
استفادت العديد من المتاجر والمحلات من خطاب رئيس الوزراء البريطاني، حيث تهافت المواطنين إليهم لشراء مستلزماتهم الشخصية بعد سماعهم للخطاب المخيف من قبل أكبر مسؤول بالدولة الانجليزية، حيث كانت تعيش الأسواق في حالة من الركود بسبب الانحدار الاقتصادي التي تعيشه البلاد.

فراغ أرفف المتاجر، من السلع هي السمة السائدة في أغلب متاجر المملكة في مشهد يؤكد مدى ذعر المواطنين من تفشي فيروس كورونا، الذي أصبح وباءً لا يمكن الاستهانة به، وذلك وفقًا لتعبير المهندس رشا".
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