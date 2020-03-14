AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير التعليم : تعطيل الدراسة اسبوعين إجراء احترازي ووقائي لمنع انتشار فيروس كورونا.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 10:14 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الدراسة تم تعليقها أسبوعين فقط لهدف التجمعات وليس التعليم، مشيرا إلى أن كل المواد الدراسية متوفرة أون لاين للطلاب خلال الـ 48 ساعة القادمة من الصف الأول الابتدائي وحتى الثانوي.

وأضاف «طارق شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الثانوية العامة لن يتم امتحانهم في المنزل، موضحا أن الصف الأول والثاني الثانوي لدينا أدوات متعددة لإجراء امتحاناتهم بأشكال مختلفة.

وأشار وزير التربية والتعليم،  إلى أن تعطيل الدراسة اسبوعين إجراء احترازي ووقائي لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الأمر كان مخطط منذ فترة من قبل الحكومة بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية.

وأوضح أن ما حدث إجراء احترازي واستباق الأحداث، موضحا أن مصر بها 109 حالة مصابين بفيروس كورونا منهم في التعليم 7 حالات فقط، 6 في المدارس وطالبة في الجامعة، ونسبة الحالات ضئيلة جدا ولكن الهدف هو الوقاية لمنع انتشار الفيروس.

ولفت إلى أن دورة إنتشار الفيروسات لها منحنى معين تصل إليه ثم تتراجع مرة أخرى، ومصر تعمل على استباق الأحداث لمنع التجمهر بأعداد كبيرة حتى لا نصل ما وصل اليه إيطاليا، مناشدا المواطنين خاصة الطلاب بمنع اي تجمعات واتباع التعليمات دون اي استهتار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل الدراسة بعد فيروس كورونا.. وزير التعليم يرد.. فيديو

طارق شوقي: محدش ساقط ولا شايل مواد في 2 ثانوي.. والأول جايب 70% و هيدخل طب

فيديوجراف.. تصريحات وزير التعليم حول تعطيل الدراسة في مصر

علوم عين شمس ترد على ادعاء طالبة بشأن إصابتها بفيروس كورونا.. وجامعة بورسعيد تنفي إصابة أحد الطلاب به.. ووزير التربية والتعليم: دفعنا ثمنا غاليا للشائعات

فيديوجراف| تعليق الدراسة في مصر .. التفاصيل الكاملة والبدائل

لا تعديل فى مواعيد امتحانات الشهادات.. وزير التعليم: 7 حالات كورونا لطلاب

ترشيحاتنا

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. قرار عاجل من محافظ القاهرة بسبب كورونا

الحكومة تكشف الموقف النهائى لاستخدام الشيشة بالمقاهي |شاهد

التعلم من المنزل.. ماذا سيفعل طلاب المدارس وقت تعليق الدراسة؟

أول صور من داخل الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بالأقصر

تعليق الدراسة في السودان لمدة شهر بسبب كورونا.. تفاصيل

نصائح هامة.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين عن حالة الطقس

AdvertisementS

السيسي يوجه بزيادة رواتب موظفي الدولة وإقرار علاوة دورية للعاملين

إغلاق السناتر.. وزير التعليم يكشف معلومات مهمة عن التعليم من المنزل ومواعيد الامتحانات.. شاهد

هل سيتم دمج المناهج التعليمية أو سيحصل المعلمين على إجازة أسبوعين .. الحكومة ترد مع أحمد موسى

الرئيس السيسي يقرر تعليق الدراسة أسبوعين في الجامعات والمدارس

لماذا فرص مصر أفضل من أوروبا في مواجهة كورونا ؟.. وزيرة الصحة تجيب

بعد إعلان خطوبتهما.. فارق العمر بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

إعادة تشكيل 3 لجان.. قرارات جديدة للأهلي عقب تعليق النشاط الرياضي

بعد دقائق من ولادته.. اكتشاف إصابة مولود بفيروس كورونا

لا تعديل فى مواعيد امتحانات الشهادات.. وزير التعليم: 7 حالات كورونا لطلاب

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد اعتماده من وزير التعليم

بقينا نشوف تلج.. تنبؤات الأرصاد للمصريين: انتظروا تقلبات جوية شديدة لمدة 3 شهور

وزير التعليم يكشف حقيقة استفادة المعلمين من قرار تعليق الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تعمل بدون حزام الأمان .. تعرف علي الوسائد الهوائية airbags في سيارتك.. صور

أول صور من داخل الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بالأقصر

اوعى تستهتر.. هاني الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا