الجالية المصرية بنيويورك: أهملنا فيروس كورونا ومظاهرة غدا أمام البيت الأبيض

قالت الدكتورة شيرين النجار خبيرة المناهج التعليمية بالولايات المتحدة الامريكية، انه فاض الكيل من الجانب الإثيوبى بعد تخلفه عن التوقيع على اتفاقية سد النهضة التى تمت عن طريق الوساطة الأمريكية،معقبة:" الجالية المصرية بالولايات المتحدة ينتابها القلق فعليا".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولي للتليفزيون المصري،قررنا نحن المصريين حاملى الجنسية الامريكية،الضغط على صناع القرار بالولايات المتحدة، والإعراب عن استيائنا من التعنت الإثيوبي.

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وتابعت قررت الجالية التحالف مع بلدنا الام "مصر"، والخروج فى مظاهرة غدا أمام البيض الأبيض بواشنطن للضغط على الإدارة الأمريكية للتدخل لحفظ حقوق مصر المائية.



