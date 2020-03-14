AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الجالية المصرية بنيويورك: أهملنا فيروس كورونا ومظاهرة غدا أمام البيت الأبيض

السبت 14/مارس/2020 - 10:38 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي

قالت الدكتورة شيرين النجار خبيرة المناهج التعليمية بالولايات المتحدة الامريكية، انه فاض الكيل من الجانب الإثيوبى بعد تخلفه عن التوقيع على اتفاقية سد النهضة التى تمت عن طريق الوساطة الأمريكية،معقبة:" الجالية المصرية بالولايات المتحدة ينتابها القلق فعليا".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولي للتليفزيون المصري،قررنا نحن المصريين حاملى الجنسية الامريكية،الضغط على صناع القرار بالولايات المتحدة، والإعراب عن استيائنا من التعنت الإثيوبي.

إقرأ ايضا: علاء سرحان: الجالية المصرية تقف أمام البيت الأبيض بواشنطن غدًا

وتابعت قررت الجالية التحالف مع بلدنا الام "مصر"، والخروج فى مظاهرة غدا أمام البيض الأبيض بواشنطن  للضغط على الإدارة الأمريكية للتدخل لحفظ حقوق مصر المائية.


وختمت خبيرة المناهج التعليمية بالولايات المتحدة الأمريكية:" الجالية المصرية ضربت تحذيرات عدوى فيروس كورونا عرض الحائط ومجتمعة غدا امام البيت الابيض".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب الرئيس الأمريكي: شركات التأمين الكبرى ستغطي احتياجات الاختبارات الطبية اللازمة لـ فيروس كورونا

وقفة لأبناء الجالية أمام البيت الأبيض دعما لمصر في قضية سد النهضة

الجالية المصرية في نيويورك تنظم تظاهرة أمام البيت الأبيض لحماية حقوق مصر المائية.. غدا

وزيرة الهجرة: نثمن إطلاق الجالية المصرية بأمريكا حملة دعم حقوق مصر المائية

الثقافي المصري الأمريكي عن الوقفة التضامنية أمام البيت الأبيض: بنرد الجميل للوطن

سد النهضة.. الجالية المصرية بنيويورك تكشف تفاصيل الوقفة التضامنية أمام البيت الأبيض غدا..فيديو

ترشيحاتنا

طرد راكبة من طائرة لاعتراضها على سعال وبصق مسافر .. فيديو

وزير التعليم: 6 إصابات بـ فيروس كورونا في المدارس وحالة واحدة فقط في الجامعات.. فيديو

دعاء يقي من الأمراض .. الإفتاء تنصح بـ 8 كلمات لمواجهة كورونا

بعد دقائق من ولادته.. اكتشاف إصابة مولود بفيروس كورونا

تعليق الدراسة في السودان لمدة شهر بسبب كورونا.. تفاصيل

اغتصبوها 4 ساعات.. 3 متهمين في الجيزة اختطفوا عاملة بوفيه من سيارة واعتدوا عليها جنسيا

AdvertisementS

السيسي يوجه بزيادة رواتب موظفي الدولة وإقرار علاوة دورية للعاملين

إغلاق السناتر.. وزير التعليم يكشف معلومات مهمة عن التعليم من المنزل ومواعيد الامتحانات.. شاهد

الرئيس السيسي يقرر تعليق الدراسة أسبوعين في الجامعات والمدارس

هل سيتم دمج المناهج التعليمية أو سيحصل المعلمين على إجازة أسبوعين .. الحكومة ترد مع أحمد موسى

بعد إعلان خطوبتهما.. فارق العمر بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

لماذا فرص مصر أفضل من أوروبا في مواجهة كورونا ؟.. وزيرة الصحة تجيب

إعادة تشكيل 3 لجان.. قرارات جديدة للأهلي عقب تعليق النشاط الرياضي

بعد دقائق من ولادته.. اكتشاف إصابة مولود بفيروس كورونا

نجل قيادى بالجماعة.. انتحار عنصر إخواني من أعلى عقار بالسويس

لا تعديل فى مواعيد امتحانات الشهادات.. وزير التعليم: 7 حالات كورونا لطلاب

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد اعتماده من وزير التعليم

بقينا نشوف تلج.. تنبؤات الأرصاد للمصريين: انتظروا تقلبات جوية شديدة لمدة 3 شهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تعمل بدون حزام الأمان .. تعرف علي الوسائد الهوائية airbags في سيارتك.. صور

أول صور من داخل الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بالأقصر

اوعى تستهتر.. هاني الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا