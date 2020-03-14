الكنيسة الأرثوذكسية تطلق حملة توعية للوقاية من كورونا





أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حملة دعائية للوقاية من فيروس كورونا، عبر صفحة المتحدث الرسمي للكنيسة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».





ونشرت صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مجموعة من «البوسترات»، ترشد إلى طرق الوقاية من فيروس كورونا، وتناشد الجميع بأخذ الحيطة والحذر من القاتل الصامت.





وانتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، لتغيير طقس التناول، - أحد الأسرار بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية - كإجراء وقائي، بعد الحديث المتزايد عن انتشار فيروس كورونا، خاصة أن الجميع في الكنيسة يتناول من نفس الكأس.





ويرى البعض أن التناول وهو أحد الأسرار المقدسة بالكنيسة، لا يمكن أن يكون سببا للمرض أو الموت، بل إنه مصدر للحياة، ولشفاء الروح والجسد معا، فيما عزز بعض المطالبين بإعادة النظر في قضية التناول رأيه بأنه ضروري في ظل تفشي الفيروس وسهولة انتقاله، شرط أن لا يخل بصلب السر المقدس.



