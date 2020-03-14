البنتاجون يكشف طبيعة إصابة جنوده في العراق

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن اثنين من الجنود الأمريكيين المصابين في الهجوم على قاعدة التاجي بالعراق في حالة حرجة.





ونقلت وسائل إعلامية عن متحدث باسم البنتاجون قوله إن القوات العراقية اعتقلت عددا من المشتبه بهم في الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي.





وأوضحت البنتاجون أن الجنود يتم معالجتهم في بغداد.





وفي وقت سابق، أكدت تقارير صحفية سقوط عدد من الصواريخ داخل قاعدة التاجي العسكرية بالعراق التي تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.



