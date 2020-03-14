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أخبار العالم

البنتاجون يكشف طبيعة إصابة جنوده في العراق

السبت 14/مارس/2020 - 10:09 م
قاعدة التاجي العراق
قاعدة التاجي العراق
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قسم الخارجي
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن اثنين من الجنود الأمريكيين المصابين في الهجوم على قاعدة التاجي بالعراق في حالة حرجة.

ونقلت وسائل إعلامية عن متحدث باسم البنتاجون قوله إن القوات العراقية اعتقلت عددا من المشتبه بهم في الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي.

وأوضحت البنتاجون أن الجنود يتم معالجتهم في بغداد. 

وفي وقت سابق، أكدت تقارير صحفية سقوط عدد من الصواريخ داخل قاعدة التاجي العسكرية بالعراق التي تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

قال الجيش العراقي إن 33 صاروخ كاتيوشا أُطلقت على قاعدة التاجي العسكرية إلى الشمال من بغداد حيث توجد قوات للتحالف بقيادة الولايات المتحدة وإن الهجوم أدى إلى إصابة عدد من منتسبي الدفاع الجوي وإن حالتهم حرجة جدا.
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