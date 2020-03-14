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محافظات

بسبب مياه الأمطار والطقس.. انهيار منزل من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ شبين القناطر.. صور

السبت 14/مارس/2020 - 10:53 م
انهيار منزل من ذوي
انهيار منزل من ذوي الاحتياجات الخاصة بشبين القناطر
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إبراهيم الهوارى

شهدت محافظة القليوبية انهيار منزل سكنى قديم لأحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة بقرية الأحراز دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انهيار منزل قديم بقرية الاحراز بمدينة شبين القناطر، بسبب الأمطار انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة أن المنزل قديم ولايوجد إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

من ناحية اخرى شن شباب مدينة القناطر الخيرية حملة تطوعية شبابية لرفع آثار الأمطار والطقس السيئ من منطقة مقابر ومدافن المدينة والتي أغرقتها المياه التي تراكمت بالشوارع والطرقات وفوق اسطح المدافن الأمر الذي دعا الشباب لنزحها وتنظيفها حتى لا تتأثر جثامين الموتى أو تنهار عليهم الأسقف.

بسبب مياه الأمطار والطقس.. انهيار منزل من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ شبين القناطر.. صور
بسبب مياه الأمطار والطقس.. انهيار منزل من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ شبين القناطر.. صور
بسبب مياه الأمطار والطقس.. انهيار منزل من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ شبين القناطر.. صور
بسبب مياه الأمطار والطقس.. انهيار منزل من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ شبين القناطر.. صور
بسبب مياه الأمطار والطقس.. انهيار منزل من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ شبين القناطر.. صور
بسبب مياه الأمطار والطقس.. انهيار منزل من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ شبين القناطر.. صور
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