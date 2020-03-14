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مقفول بالمفتاح.. مرتضى منصور يكشف كواليس غلق نادى الزمالك

السبت 14/مارس/2020 - 10:14 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك
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أسامة علي

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه تقرر غلق النادى لمدة أسبوع قابلة للمد بعد القرار الرئاسي بشأن تعليق الدراسة لمواجهة أزمة كورونا.


وأضاف منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد» قائلا:" نادى الزمالك مغلق بالمفتاح تماما لمدة أسبوع حفاظا على الأسر"، مشيرا إلى أن التجمعات فى النوادى  أخطر من الجامعات وسيتم تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وتابع رئيس نادى الزمالك: العالم كله يواجه فيروس كورونا ولا مجال للسخرية والاستهزاء، السلام بالقبلات والأحضان عادة سيئة لابد من إيقافها".


ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من غد الأحد 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.


كما وجه الرئيس بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
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