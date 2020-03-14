أهالي منطقة النرجس 3 بالتجمع الخامس يستغيثون بـ المسئولين بسبب انقطاع التيار الكهربائي

أرسل القارئ عبد الله سيد والمقيم في منطقة النرجس3 بالتجمع الخامس، شكوى انقطاع الكهرباء منذ أمس بموقع صدى البلد.









وقال عبد الله إن منطقة النرجس ٣ بالتجمع الخامس تعاني منذ أمس من انقطاع التيار الكهربائي ومما أدى إلى تلف جميع الأطعمة الموجودة في التلاجات وأيضًا شلل في الحركة المرورية وسبب ذعر في المنطقة.





وطالب المسئولين بضرورة التدخل السريع لحل المشكلة التي تسببت في ذلك.



