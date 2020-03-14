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بين الناس

أهالي منطقة النرجس 3 بالتجمع الخامس يستغيثون بـ المسئولين بسبب انقطاع التيار الكهربائي

السبت 14/مارس/2020 - 10:40 م
صدى البلد
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كريم ناصر
أرسل القارئ عبد الله سيد والمقيم في منطقة النرجس3 بالتجمع الخامس، شكوى انقطاع الكهرباء منذ أمس بموقع صدى البلد.


وقال عبد الله إن منطقة النرجس ٣ بالتجمع الخامس تعاني منذ أمس من انقطاع التيار الكهربائي ومما أدى إلى تلف جميع الأطعمة الموجودة في التلاجات وأيضًا شلل في الحركة المرورية وسبب ذعر في المنطقة. 

وطالب المسئولين بضرورة التدخل السريع لحل المشكلة التي تسببت في ذلك.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن ن5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360
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