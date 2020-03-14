في المقابلة الأولى .. 4 طرق عليك اتباعها فورا

وفقًا لدراسات علم النفس، فإن الانطباع الأول يدوم طويلًا، والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن الانطباع ليس له علاقة قوية بمدى جودة الشخص نفسه، بل إن الأمر يتعلق بالإشارات والإيماءات والمحاكاة غير اللفظية التي تقوم بها أكثر منن مزاياك كشخص.

قرر موقع "برايت سايد" أن يعرض لك بعض النصائح حول ترك انطباع أول جيد مع الناس.





الابتسام متأخر قليلًا:

نعلم جميعًا أن الابتسام مهم جدًا للتواصل الجيد، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار بأن الأمر لا يتعلق بالابتسامة البلاستيكية، ولكي تترك انطباع أفضل، يجب عليك أولًا أن تنظر إلى وجه الشخص وتنتظر لبضع ثوانٍ، ثم تبتسم فقط، فهذا الإيقاف المؤقت سيجعل ابتسامتك أكثر صدقًا.

لا تُطيل الاتصال البصري:

استنادًا إلى الأبحاث، اتضح أنه عندما ينظر رجل إلى عيون رجل آخر لفترة طويلة، يمكن تفسيرذلك على أنه عدوان، لذا يُنصح بأن تمد وقت الاتصال المرئي تدريجيًا من بداية مقابلة شخص ما، وستعمل قاعدة 60/40 بشكل مثالي في هذه الحالة، أي أن تواصل بصريًا لمدة 60٪ تقريبًا من الوقت، وينطبق الشيء نفسه على العلاقات بين الرجال والنساء.

انتبه لوضعيتك:

انظر إلى الرياضيين، الأبطال، أو القادة السياسيين، فلن تراهم أبدًا بأكتافهم أو عيونهم، بل على العكس تمامًا، إنهم يقفون دائمًا بوضعية مثالية وابتسامة، لذا ينصح الخبراء أن تفعل نفس الشيء تمامًا إذا كنت ترغب في ترك أفضل انطباع.

اظهر اهتمامك:

عند مقابلة شخص جديد، يفكر الجميع في شيئين: "هل أحبهما؟" و "هل يحبونني؟" لذلك، من أجل ترك انطباع جيد، تحتاج إلى إظهار اهتمامك بالشخص وإلا ستبدو متغطرسًا، كما يقول الخبراء.

وإن أفضل طريقة للقيام بذلك هي استخدام الإشارات غير اللفظية مثل الابتسام، والتحول نحو الشخص بجسمك بالكامل.



