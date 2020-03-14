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محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على رفع مياه الأمطار بمدينة بورفؤاد

السبت 14/مارس/2020 - 10:48 م
محافظ بورسعيد يشدد
محافظ بورسعيد يشدد على سرعة الانتهاء من رفع مياه الأمطار
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محمد الغزاوى
أصدر اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد ،اليوم  توجيهاته لكافة الأجهزة التنفيذية  ورئيس مدينة بورفؤاد  بسرعة الانتهاء من سحب تجمعات المياه المتراكمة واى آثار ناتجة عن الطقس السىء ، جاء ذلك خلال متابعته الميدانية  لأعمال سحب وشفط تجمعات المياه الناتجة عن هطول الأمطار بغزارة بمدينة بورفؤاد.

وشدد على استمرار العمل والتواجد الميدانى وتمركز المعدات فى الشوارع المختلفة للتعامل الفورى مع أثار الطقس السىء، وكذا على استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة و إدارة الأزمات ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصحى الصحى والمرور حتي الانتهاء من رفع كافة كميات المياة  .

وواصل "الغضبان"، جولاتة التفقدية بمختلف احياء المحافظة لمتابعة  أعمال كسح مياه الأمطار وسحب مياة الامطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة  نتيجة موجة الطقس الغير مستقر التى تتعرض لها البلاد منذ ثلاثة أيام

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ تلك الأعمال بجميع أحياء  المحافظة لافتة الى الانتشار المكثف للمعدات وفرق الطوارئ والحماية المعدنية لمواجهة الآثار الناتجة عن سقوط الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، 

وقدم محافظ بورسعيد   الشكر  لابناء بورسعيد علي تعاونهم مع الاجهزة التنفيذية وتحمل المحافظة في تلك الظروف الجوية الغير مستقرة التى تشهدها محافظة بورسعيد لأول مرة وكذلك موسسات المجتمع المدني وشباب بورسعيد الذي يظهر معدنة في هذه المواقف الصعبة وهو ليس بجديد علي ابناء واهالي بورسعيد الذين ضربوا اروع الامثلة في مثل هذه الظروف ، مؤكدا أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع جميع الاجهزة المعنية سواء الحماية المدنية او قيادة الجيش الثاني والقاعدة البحرية ورجال الشرطة العظماء بعد مرور ثلاثة ايام علي الازمة تم التعامل مع معظم من الشوارع الرئيسية والجانبية وجاري استكمال الاعمال في باقي شوارع المحافظة موكدا بان كمية الامطار التي شهدتها محافظة بورسعيد لم تشهدها المحافظة من قبل 

واشار المحافظ  الى متابعته المستمرة للموقف الحالى أولًا بأول للتعامل مع تلك اثار  الموجة حرصًا على سلامة المواطنين..

محافظ بورسعيد يشدد على رفع مياه الأمطار بمدينة بورفؤاد
محافظ بورسعيد يشدد على رفع مياه الأمطار بمدينة بورفؤاد
محافظ بورسعيد يشدد على رفع مياه الأمطار بمدينة بورفؤاد
محافظ بورسعيد يشدد على رفع مياه الأمطار بمدينة بورفؤاد
محافظ بورسعيد يشدد على رفع مياه الأمطار بمدينة بورفؤاد
محافظ بورسعيد يشدد على رفع مياه الأمطار بمدينة بورفؤاد
محافظ بورسعيد يشدد على رفع مياه الأمطار بمدينة بورفؤاد
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