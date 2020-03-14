بعد تعليق الدراسة أسبوعين .. جامعة بنها : تفعيل خطة للتدريس عن بعد للطلاب

قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها انه تم مناقشة وضع خطة للتدريس عن بعد طبقا للجداول المعدة سلفا فى كل كلية وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا التعليم الحديثة فى تقديم بعض المقررات الدراسية للطلاب حتى لا يتم تعطيل الدراسة.

اشار رئيس جامعة بنها الجامعة الى استمرار رفع حالة الطوارئ واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مشيرا الى انه تم عقد اجتماعا موسعا بحضور نواب رئيس الجامعة والقيادات الإدارية وادارة الأزمات والكوارث وتوزيع مهام العمل.

واكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ان الجامعة قامت بتنظيم عدد من الحملات والندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة للتوعية بفيروس كورونا المستجد .

وقال السعيد إن الجامعة قامت برفع حالة الطوارئ واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية فور الإعلان عن فيروس كورونا مشيرا إلى أنه تم تنظيم حملات ولقاءات للتوعية شملت جميع كليات الجامعة والمدن الجامعية وفرع الجامعة بالعبور وحاضر فيها أساتذة متخصصين بكلية الطب البشري من قسم الطب الوقائي وحدة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية.

وشدد السعيد خلال المجلس على ضرورة مواصلة رفع درجة الإستعداد وعمل استراتيجية عمل واضحة بالتنسيق مع جميع الإدارات المعنية بالجامعة يتم تطبيقها على أرض الواقع لمواجهة اى أحداث طارئة قد تحدث خلال الفترة القادمة.