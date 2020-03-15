كوب من هذا المشروب يحمي من الزهايمر والسكري والقلب

يخفي على العديد من الأشخاص الفوائد الصحية لتناول كوب من القهوة والشاي يوميا ،بالرغم من اعتياد البعض على تناوله ،يوميا .









كشف موقع هيلث عن أفضل الفوائد الصحية لمشروب القهوة والشاي يوميا .





- القهوة تحمي من مرض السكر :





من المفاجئ أن هذه المشروبات، تحمى من الاصابة بمرض السكر، لأن القهوة تحتوي على مضادات للأكسدة تعمل على الحفاظ على مستوى السكر في الدم ، و يحتوي الشاي على مضادات للأكسدة تعمل على معالجة السكر في الدم .





- مشروبات القهوة والشاي تحمي من أمراض القلب :





الكافيين الموجود في هذه المشروبات يجعل الانسان اقل عرضة لتراكم الكالسيوم في الأوعية التي تنقل الدم إلى عضلة القلب، وهذا قد يعني انخفاض فرصة الإصابة بأمراض القلب ،ولكن يجب على مريض الضغط الحذر من تناول القهوة يوميا ،وعليه استشارة الطبيب المختص أولا .





- مرض الزهايمر :



