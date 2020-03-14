أحمد موسي يشيد بجهود الحكومة فى حل أزمة الأمطار والطقس السيئ.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسي فى برنامجه "على مسئوليتي"، إن أنقطاع المياه عن بعض المناطق نتيجة لان شبكة الصرف الصحي لا تتحمل غير 4 مليون متر مكعب من المياه، مشيرا إلى أن مياة الأمطار كانت فقط فى القاهرة 15 مليون متر مكعب من المياه.





علق الإعلامي أحمد موسي فى برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، على غرق مدينة التجمع الخامس وكثرة المياة المتجمعة فى الشوارع، قائلا "الناس هناك عاوزة تبيع وتمشي".





وتابع الاعلامي أحمد موسي، ان كمية الامطار كانت كثيرة جدا ولكن الحكومة لم تقصر أبدا فى عملها وعملت جيدا، مضيفا ان موظفين الدولة جميعهم بالشارع يعملون ليلا نهارا لحل تلك الأزمة.





وأوضح الإعلامي أحمد موسي، ان اللواء أحمد شعرواي وزير التنمية المحلية يتابع ومحافظ القاهرة يجبون الشوارع لمتابعة جهود شفط مياة الأمطار من الشوارع والعمل على أى وجود مشاكل أخري.





وأشار إلى أن القرار التى أتخذته الدولة بالأجازة كان قرارا صائبا لتخفيف العبئ عن الشارع والسماح للجهات المعنية أنها تستطيع أتمام مهتها على أكمل وجه، مضيفا أن الدفاع المدني كان يعمل على شفط المياة من الشوارع فى تلك الأزمة.