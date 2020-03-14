AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسي يشيد بجهود الحكومة فى حل أزمة الأمطار والطقس السيئ.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 10:47 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الإعلامي أحمد موسي فى برنامجه "على مسئوليتي"، إن أنقطاع المياه عن بعض المناطق نتيجة لان شبكة الصرف الصحي لا تتحمل غير 4 مليون متر مكعب من المياه، مشيرا إلى أن مياة الأمطار كانت فقط فى القاهرة 15 مليون متر مكعب من المياه.

علق الإعلامي أحمد موسي فى برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، على غرق مدينة التجمع الخامس وكثرة المياة المتجمعة فى الشوارع، قائلا "الناس هناك عاوزة تبيع وتمشي".

وتابع الاعلامي أحمد موسي، ان كمية الامطار كانت كثيرة جدا ولكن الحكومة لم تقصر أبدا فى عملها وعملت جيدا، مضيفا ان موظفين الدولة جميعهم بالشارع يعملون ليلا نهارا لحل تلك الأزمة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسي، ان اللواء أحمد شعرواي وزير التنمية المحلية يتابع  ومحافظ القاهرة يجبون الشوارع لمتابعة جهود شفط مياة الأمطار من الشوارع والعمل على أى وجود مشاكل أخري.

وأشار إلى أن القرار التى أتخذته الدولة بالأجازة كان قرارا صائبا لتخفيف العبئ عن الشارع والسماح للجهات المعنية أنها تستطيع أتمام مهتها على أكمل وجه، مضيفا أن الدفاع المدني كان يعمل على شفط المياة من الشوارع فى تلك الأزمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الإسكندرية يتفقد محطات رفع الصرف للتأكد من جاهزيتها تحسبا لـ الأمطار..صور

الري: 21 مليار متر مكعب فجوة مائية.. واستراتيجية قومية للمواجهة

شاهد .. شفط مياه الأمطار من أسفل كباري بني سويف

لـ 50 جنيها.. رفع أجرة عمال النظافة بالمنوفية بسبب الطقس السيء

سحب مليون ونصف متر مكعب من مياه الأمطار بشوارع الشرقية

التنمية المحلية: تخفيف المياه عن المنازل لعدم الضغط على شبكة الصرف الصحي.. فيديو

ترشيحاتنا

أحمد موسى بعد العودة للشاشة: بفضل دعوات المصريين تجاوزت محنة صحية .. شاهد

رئيس الوزراء يكشف عدد الإصابات بفيروس كورونا فى المدارس.. فيديو

اغتصبوها 4 ساعات.. 3 متهمين في الجيزة اختطفوا عاملة بوفيه من سيارة واعتدوا عليها جنسيا

مقفول بالمفتاح.. مرتضى منصور يكشف كواليس غلق نادى الزمالك

الجالية المصرية بنيويورك: أهملنا فيروس كورونا ومظاهرة غدا أمام البيت الأبيض

رئيس الوزراء: قرار تعليق الدراسة لمواجهة كورونا وتجنب مخاطر اختلاط الطلاب

AdvertisementS

السيسي يوجه بزيادة رواتب موظفي الدولة وإقرار علاوة دورية للعاملين

إغلاق السناتر.. وزير التعليم يكشف معلومات مهمة عن التعليم من المنزل ومواعيد الامتحانات.. شاهد

الرئيس السيسي يقرر تعليق الدراسة أسبوعين في الجامعات والمدارس

هل سيتم دمج المناهج التعليمية أو سيحصل المعلمين على إجازة أسبوعين .. الحكومة ترد مع أحمد موسى

بعد إعلان خطوبتهما.. فارق العمر بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

لماذا فرص مصر أفضل من أوروبا في مواجهة كورونا ؟.. وزيرة الصحة تجيب

إعادة تشكيل 3 لجان.. قرارات جديدة للأهلي عقب تعليق النشاط الرياضي

بعد دقائق من ولادته.. اكتشاف إصابة مولود بفيروس كورونا

لا تعديل فى مواعيد امتحانات الشهادات.. وزير التعليم: 7 حالات كورونا لطلاب

نجل قيادى بالجماعة.. انتحار عنصر إخواني من أعلى عقار بالسويس

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد اعتماده من وزير التعليم

بقينا نشوف تلج.. تنبؤات الأرصاد للمصريين: انتظروا تقلبات جوية شديدة لمدة 3 شهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تعمل بدون حزام الأمان .. تعرف علي الوسائد الهوائية airbags في سيارتك.. صور

أول صور من داخل الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بالأقصر

اوعى تستهتر.. هاني الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا