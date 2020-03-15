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حوادث

اليوم.. نظر دعوى غلق صيدليات شهيرة لمخالفة لقانون الصيادلة

الأحد 15/مارس/2020 - 03:01 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
تستكمل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت التى طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لشركة صيدليات شهيرة رقم 49659 استثمار، لمخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنفيذا للأحكام القضائية.

وجاء في صحيفة الدعوى التى حملت رقم 57217 لسنة 73 أن مهنة الصيدلة عانت من احتكارات وتلاعبات القلة التي ضربت عرض الحائط بقوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة وتحايلت وسلكت كل السبل الملتوية للالتفات على المحظورات التي جاء بها قانون الصيدلة 

وأضافت الدعوى، أن المحظورات التي أيدتها المحكمة الدستورية العليا والتي شُرعت حماية لجموع الصيادلة ومصالح الوطن حظرت امتلاك أكثر من صيدليتين ووضعت أسس أخلاقيات المهنة ومنع المضاربة والمزاحمة والاحتكارات .
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