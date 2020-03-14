بعد إنهاء معسكر الإسكندرية.. يومان راحة للاعبي المصري واستئناف التدريبات الثلاثاء

منح طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، لاعبيه، راحة سلبية لمدة يومين ، على أن يواصل الفريق تدريباته ، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل على استاد بورسعيد.



