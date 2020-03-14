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رياضة

بعد إنهاء معسكر الإسكندرية.. يومان راحة للاعبي المصري واستئناف التدريبات الثلاثاء

السبت 14/مارس/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل
منح طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، لاعبيه، راحة سلبية لمدة يومين، على أن يواصل الفريق تدريباته، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل على استاد بورسعيد.

وكان الفريق قد اختتم معسكره المغلق بالإسكندرية، اليوم، والذي كان قد أقيم؛ استعدادًا لمباراتي الفريق بالدوري أمام كل من الزمالك والإسماعيلي، وذلك قبل تأجيل الأولى بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تعرضت لها البلاد على مدار الأيام الماضية، ثم تأجيل الثانية؛ بعد تعليق النشاط الكروي لمدة 15 يومًا؛ بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.
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